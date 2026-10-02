Rufián, fuera de sí contra el PP y contra Nogueras: "Salgan a la calle sin escolta, sin Audi"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, hizo una intervención aún más subida de tono de lo habitual en el debate sobre los decretos de Vivienda. Aferrado a unos cientos de folios en los que, dijo, están recogidas las peticiones que le han hecho de cara al debate, el separatista cargó en primer lugar contra el PP y en la línea del llamamiento para "quedarse con la cara" de los diputados que voten en contra, instó a los diputados populares a que "salgan a la calle sin escolta, sin Audi", en alusión a las protestas que se están produciendo a las puertas del Congreso por parte de los acampados en Sol. "Alguno tiene un Audi de la hostia fuera siempre esperando", dijo un exaltado Rufián, "salgan ahí a descojonarse", apuntó.

Durísimo fue también con Junts y en particular con su portavoz, Miriam Nogueras, a la que tachó de "mala política". "Usted es una mala política, no tiene visión. Vuelva al pujolismo. Deje de imitar a Orriols y a Ayuso".

"Esta es su estelada", dijo sacando un billete de 50 euros, "la voy a dejar aquí para que no la olviden. La bandera que comparten con PP y con Vox". "Y este es el símbolo de la Puerta del Sol, la llave de mi casa, que ni siquiera es mía. Este es el debate, o aquí o aquí, o esto o esto y ya está, no hay más", afirmó.

En tono solemne, anunció que va "a trabajar mucho en que acaben en el ostracismo" y en que ERC "no pacte con ustedes para nada". En el día después del aniversario del 1-O, también le espetó a Nogueras: "El visca terra lliure, ¿dónde lo han dejado?".

Antes de entrar en el pleno, Rufián se pronunció sobre el asunto del día: la posibilidad de que este estrepitoso fracaso desemboque en un adelanto electoral. El separatista pidió a Sánchez "cabeza fría" porque "no tiene nada a su izquierda", en alusión a que están aún a la búsqueda de candidato y de incluso siglas.