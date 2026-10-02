'Tenéis que seguir': el clamor en la calle tras la muerte de Antonio Herrero que marcó el destino de Federico

Desde Marbella, Federico Jiménez Losantos evoca la figura y memoria del periodista Antonio Herrero, rememorando su última visita conjunta a la zona y los convulsos acontecimientos narrados en su libro De la noche a la mañana. En 1998, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, convocó a Jiménez Losantos y a Luis Herrero para exigirles que rompieran profesionalmente con Antonio. Aquella exigencia desembocó en una tensa discusión de más de cuatro horas en el Palacio de la Moncloa, donde ambos comunicadores rechazaron de plano someterse a las presiones del poder político.

Apenas doce horas después de aquella reunión nocturna, se conoció la inesperada muerte de Antonio Herrero. Jiménez Losantos rememora el impacto del entierro en tierras malagueñas y el multitudinario funeral celebrado en Madrid, donde más de 4.000 personas llenaron la calle arropando a los suyos. En aquel emotivo trance, compartiendo el desamparo junto a José María García y Luis Herrero, la multitud congregada les transmitió una consigna clara que marcó su destino: "tenéis que seguir", sellando así una fidelidad inquebrantable con sus oyentes.

Jiménez Losantos reivindica el legado y la concepción de la radio que abanderó Herrero, basada en la necesidad de alzar la voz por quienes no pueden frente a los intentos de imponer medios acomodaticios al servicio del gobernante de turno. Ante la desazón generada por la pérdida del periodista y la incertidumbre de quién les defendería en adelante, la determinación quedó fijada con nitidez: asumir en primera persona la tarea de defenderse y continuar ejerciendo la crítica sin tutelas institucionales.