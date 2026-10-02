Insultos, empujones y amenazas: rodean y acosan a los periodistas de Libertad Digital frente al Congreso

Los manifestantes ante el Congreso han expulsado a empujones a los periodistas de Libertad Digital que estaban cubriendo la protesta. La Policía Nacional ha tenido que cubrir al reportero y acompañarle para que pudiera salir de entre los concentrados. "Fuera, fuera, fuera", le han increpado los manifestantes, entre los que había personas con banderas republicanas y algunos con el rostro tapado y cuya única finalidad era la de impedir su labor informativa.

🔴 #DIRECTO | Echan a Libertad Digital a empujones de la manifestación pic.twitter.com/ouUyHkyWCf — Libertad Digital (@libertaddigital) October 2, 2026

Ante la escalada de tensión y el riesgo para la integridad física de los informadores, los agentes de la Policía Nacional tuvieron que intervenir de urgencia para proteger al reportero y a su equipo. Las fuerzas de seguridad formaron un cordón y una barrera de contención alrededor de los profesionales del medio para frenar el avance de la multitud, logrando escoltarlos con seguridad fuera del perímetro de la protesta.

Entre las personas concentradas se apreciaba la presencia de banderas republicanas y manifestantes con el rostro cubierto.