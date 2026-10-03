El futuro Frente Amplio busca contrarreloj candidato e irrumpe en las quinielas Mónica García

Como dijo Gabriel Rufián este viernes, la posible convocatoria electoral pilla al conglomerado a la izquierda del PSOE sin candidato, rumiando las alianzas e incluso sin nombre. Ante la situación, Sumar ha convocado este domingo una reunión para abordar todos los frentes pendientes, con la novedad de que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha irrumpido en las quinielas como candidata.

La de momento cabeza de lista a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid en 2027 es vista por un sector de Sumar como una "posibilidad a valorar", informa Europa Press.

La posibilidad de un adelanto electoral está en manos de Pedro Sánchez, inmerso este fin de semana en un nuevo periodo de reflexión que podrían desembocar en elecciones este mismo otoño. Aunque desde Sumar defienden que están "listos", sectores de la izquierda albergan dudas sobre la conveniencia de llamar de inmediato a las urnas, con sectores que están a favor para aprovechar la actual movilización social y otros que lo desaconsejan porque el proyecto sigue pendiente de candidato y nombre desde que Movimiento Sumar, Más Madrid, Comuns e IU se comprometieron el pasado mes de febrero a concurrir juntos en una coalición abierta a más sectores.

Las formaciones agrupadas en Sumar han mantenido diversas reuniones desde el viernes, informa Europa Press, y que van a proseguir este fin de semana en paralelo a las reflexiones del presidente.

En el encuentro del domingo participarán fundamentalmente los cuatro partidos presentes en el Gobierno, mientras que el lunes se contempla otra reunión extendida a sus aliados políticos y parlamentarios como Compromís, Chunta Aragonesista y Més per Mallorca.

Al respecto, diversas fuentes de estos partidos sostienen que en este encuentro no se prevé que se aborde la cuestión del candidato del espacio, pero hay dirigentes que llaman a acelerar de inmediato la designación del cabeza de lista a los comicios y la marca electoral (previsiblemente será Frente Amplio) para volcarse ya en la precampaña.

Sobre la cuestión clave del nombre desde que Yolanda Díaz se autodescartara, suenan Ernest Urtasun e incluso Ada Colau aunque fuentes internas del socio minoritario han admitido que, como adelantó el diario El País, en las últimas semanas el nombre de la ministra de Sanidad ha emergido dentro de este debate y que un sector del espacio lo ha puesto sobre la mesa como posibilidad a considerar dentro de los perfiles que se manejan.

De todas formas, diversas voces del espacio recalcan que la hipótesis de García resultaría muy compleja dado que ella ya ha sido proclamada como cabeza de lista de Más Madrid a las autonómicas de 2027, después de alcanzar un acuerdo con el sector que encabeza el diputado autonómico Emilio Delgado.

La propia García ha repetido este mismo viernes que no va a entrar en especulaciones y que ahora mismo es "ministra de Sanidad" y está centrada en la Comunidad de Madrid.