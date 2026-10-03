EN DIRECTO | Manifestación por la vivienda tras el batacazo en el Congreso

En medio de los rumores de adelanto electoral tras la catastrófica nueva derrota parlamentaria de Pedro Sánchez, el foco vuelve a las calles este sábado por la convocatoria de una manifestación hacia la plaza de Cibeles, en Madrid, por la vivienda.

Convoca la protesta el Sindicato de Inquilinas y otros colectivos. Los manifestantes acudirán al centro de Madrid desde cuatro "columnas" que partirán desde la glorieta de Emilio Castelar, Atocha, el hospital de la Princesa y la Plaza de España.

La manifestación arranca a las 12 de la mañana y a ella también asistirán los acampados de Sol. Entre tanto, los convocantes pretenden ahora que se celebre una huelga general.

También hay convocadas protestas en ciudades de toda España, que continúan el domingo.