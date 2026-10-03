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España

EN DIRECTO | Manifestación por la vivienda tras el batacazo en el Congreso

Nuevas protestas en Madrid después de que el Congreso tumbara los dos decretos de vivienda de Pedro Sánchez.

Nuevas protestas en Madrid después de que el Congreso tumbara los dos decretos de vivienda de Pedro Sánchez.
Protesta en la Puerta del Sol tras el rechazo en votación de los dos decretos sobre vivienda. | EFE

En medio de los rumores de adelanto electoral tras la catastrófica nueva derrota parlamentaria de Pedro Sánchez, el foco vuelve a las calles este sábado por la convocatoria de una manifestación hacia la plaza de Cibeles, en Madrid, por la vivienda.

Convoca la protesta el Sindicato de Inquilinas y otros colectivos. Los manifestantes acudirán al centro de Madrid desde cuatro "columnas" que partirán desde la glorieta de Emilio Castelar, Atocha, el hospital de la Princesa y la Plaza de España.

La manifestación arranca a las 12 de la mañana y a ella también asistirán los acampados de Sol. Entre tanto, los convocantes pretenden ahora que se celebre una huelga general.

También hay convocadas protestas en ciudades de toda España, que continúan el domingo.

Protestas ya el viernes

Tras la desinflada protesta ante el Congreso, por la noche miles de manifestantes se congregaron en el cruce de la calle Atocha con la Puerta del Sol organizados por la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS). El lema, "Acabemos con el rentismo, señalemos a todos los culpables".
Manifestaciones y concentraciones en otros puntos de España

La de Madrid será la principal pero habrá manifestaciones y concentraciones en otras ciudades este sábado por la mañana. Entre otras, en Valencia, Guadalajara, León, Cádiz, Santander o Gerona.

Cuatro "columnas" hacia Cibeles

La manifestación de Madrid arranca a las 12:00 horas y concluye en Cibeles. Los acampados de Sol asistirán desde la plaza y habrá otros cuatro "puntos de encuentro", en la Glorieta Emilio Castelar, en Atocha, en el Hospital Princesa y en Plaza de España.

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