Manifestaciones por la vivienda: llamadas a la huelga general y cargas en Valencia

Decenas de ciudades españolas han sido escenario de manifestaciones por la vivienda tras el batacazo en el Congreso de los decretos de Vivienda. En Madrid y otros puntos, los manifestantes han avisado de que el próximo paso será una huelga general que los empresarios ven ilegal.

En Madrid, el Sindicato de Inquilinas ha llegado a cifrar en 500.000 los asistentes a una marcha que ha partido desde cuatro puntos de la ciudad hasta llegar a Cibeles.

La manifestación, con el lema 'Hacia la huelga general', se ha desarrollado sin incidentes y poco antes de las 14:00 las cuatro columnas confluyeron en Cibeles.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, ha dicho que "gobierne quien gobierne" no van a tolerar otros cuatro años sin atajar el mayor problema del país porque "ahora sí empieza la legislatura de la vivienda", unas palabras que llegan en plena incertidumbre por la posibilidad de un adelanto.

Cargas en Valencia

En Madrid y otros puntos no ha habido altercados, pero sí se han registrado incidentes relevantes en Valencia. Allí, la manifestación por el acceso a la vivienda ha terminado con momentos de tensión y enfrentamientos entre algunos manifestantes y la Policía en el Hemisférico, uno de los edificios de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde se celebra el Valencia Real Estate Summit 2026, un congreso que reúne a profesionales de la inversión inmobiliaria, el emprendimiento y el liderazgo.

La marcha arrancó a las 11:00 horas desde la Puerta del Mar y avanzó hasta el recinto operístico. En el interior del Palacio de las Artes se desarrollaba el encuentro inmobiliario, que cuenta entre sus ponentes con el exlíder de Ciudadanos Albert Rivera.

La Policía había establecido un cordón de seguridad en torno al edificio para impedir el acceso de los manifestantes. Sin embargo, algunos radicales lograron romper el dispositivo y acceder al interior del recinto, lo que provocó la intervención de los agentes.

Durante los enfrentamientos, la Policía disparó pelotas de goma y lanzó botes de humo para contener a los manifestantes y evitar que prosiguieran los intentos de acceso al edificio.

Otros puntos de España

Más de 2.000 personas, según la Delegación del Gobierno, han salido este sábado a la calle en Santander. La ciudad se ha sumado a las protestas convocadas en 50 ciudades españolas por el Sindicato de Inquilinas, un día después de que el Congreso rechazara los decretos del Gobierno sobre vivienda y cuando se cumplen seis días de la acampada instalada en la Plaza Porticada.

Los manifestantes pasaron por la calle Alta, donde se encuentra la Consejería de Vivienda, y reclamaron la dimisión de su titular, Roberto Media (PP), antes de regresar a la Plaza Porticada. La marcha estuvo encabezada por una pancarta con el lema "Acabemos con el negocio de la vivienda. Hacia la huelga general" y terminó alrededor de las 14:00 horas con la lectura de un manifiesto. Andrea Liba, del Sindicato de Vivienda de Cantabria, afirmó que la huelga general "es un clamor". En la protesta participaron también el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, representantes de IU Podemos y UGT.

En el centro de Palma alrededor de 3.000 personas, según la Policía Nacional, se han manifestado esta jornada. La marcha, convocada por el Sindicat de Llogateres de Mallorca, el Sindicato de Vivienda de Palma y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Mallorca, partió del campamento instalado en la Plaza de España y llegó hasta la Delegación del Gobierno. Los manifestantes portaron una pancarta con el lema "Feim de l'habitatge un dret" ("Hagamos de la vivienda un derecho") y corearon consignas como "ni gente sin casas, ni casas sin gente" y "fuera fondos buitre".

El portavoz del Sindicato de Inquilinos de Mallorca, Óscar Martínez, destacó la importancia de las movilizaciones y defendió que existen soluciones al problema de la vivienda. Ángela Pons, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, acusó a los políticos de no trabajar por la ciudadanía, mientras que Miquel Durán, del Sindicato de la Vivienda de Palma, consideró insuficientes las medidas mientras la vivienda siga siendo "un bien de mercado". Entre los asistentes estuvieron la presidenta del Congreso, Francina Armengol, los senadores Pere Joan Pons y José Hila y el coordinador de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia.

En San Sebastián y Vitoria cientos de personas han acudido a las manifestaciones convocadas por el sindicato LAB y otros colectivos sociales. Las protestas se producen después de las marchas celebradas el viernes en las tres capitales vascas y del rechazo de los decretos de vivienda del Gobierno en el Congreso. En San Sebastián, la manifestación partió pasado el mediodía del Boulevard con una pancarta con los lemas "Borroka da giltza" ("La lucha es la llave") y "No al negocio de la vivienda".

Entre los participantes estuvieron la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, la coordinadora general de Ezker Anitza/IU, Arantza González, y miembros de Stop Desahucios. Los manifestantes recorrieron las calles del centro y regresaron al Boulevard, donde intervino una portavoz de LAB. Aranburu afirmó que existe una "emergencia habitacional" y criticó que se haga "negocio" con la vivienda. También consideró que los decretos rechazados habrían supuesto un avance, aunque no habrían resuelto el problema en su totalidad, y anunció que LAB contactará con otros sindicatos y agentes sociales para estudiar nuevas movilizaciones.