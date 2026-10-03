Las imágenes de las manifestaciones por la vivienda en Madrid y otras ciudades españolas
Las protestas por la vivienda se han extendido por todo el territorio español tras el batacazo en el Congreso de los decretos de Vivienda.
Madrid
Un cartel en la manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas para denunciar la caída de los decretos de la vivienda y reclamar, entre otras medidas, la expropiación de las viviendas a los fondos buitres.
Vitoria
Manifestación convocada por los sindicatos de vivienda y por LAB en Vitoria, tras el rechazo en el Congreso de los Diputados de los dos decretos sobre vivienda.
Santander
Más de 2.000 personas, según la Delegación del Gobierno, han salido a la calle este sábado en Santander para reclamar que la vivienda deje de ser un negocio y la convocatoria de una huelga general.
Valencia
Colectivos por el derecho a la vivienda, como el Sindicat de Llogateres, se manifiestan en protesta por los especuladores y rentistas, ante los precios "imposibles" en compra y alquiler, los desahucios, la infravivienda y el sinhogarismo.
Palma
La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol (2i), asiste a la manifestación en Palma donde se han podido ver carteles en contra de la presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Marga Prohens.
León
En León, la manifestación se ha abierto con una pancarta con el lema 'Ni gente sin casas, ni casas sin gente', que se ha repetido en el transcurso de la marcha.
Santa Cruz de Tenerife
Miles de canarios han salido a la calle este sábado en Santa Cruz de Tenerife, para alzar la voz contra la especulación, reclamar el derecho a la vivienda, arremeter contra la clase política y expresar su apoyo a la huelga general.
Zamora
Manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas de Zamora para defender el derecho a la vivienda y rechazar la especulación inmobiliaria.
Santa Cruz de Tenerife
La manifestación en Santa Cruz de Tenerife.
Santiago de Compostela
Concentración en la Plaza del Obradoiro, donde está instalada la 'Acampada pola Vivenda', para exigir que se tomen medidas para paliar las dificultades existentes en el acceso a un hogar.
León
Bajo la lluvia, los leoneses se han manifestado por las calles para exigir y recordar que la vivienda es un derecho amparado por la Constitución.
Valencia
Incidentes en la manifestación celebrada en Valencia.
Madrid
La manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas en la capital de España.
Zaragoza
Un hombre protesta contra la crisis de Ceuta ante los acampados en la Plaza de España de Zaragoza que este sábado han empezado a desmontar sus tiendas, ante el anuncio del levantamiento esta tarde de la acampada.
Santiago de Compostela
Concentración en la Plaza del Obradoiro, donde está instalada la 'Acampada pola Vivenda'.