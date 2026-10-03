Muere una mujer de 100 años en una riada en Albacete: "Hubo dos metros de agua"

Una mujer de 100 años que se encontraba en su domicilio y no pudo ponerse a salvo ha fallecido en la riada de Madrigueras (Albacete), según ha informado el Gobierno de Castilla-La Mancha. El Ejecutivo regional mantiene activo el Nivel 1 de emergencia del Meteocam ante el riesgo de tormentas y lluvias torrenciales en esta zona y otros puntos de España.

La tromba de agua que costó la vida a la anciana comenzó a las 18:15 y duró unas dos horas. Según los primeros datos, durante ese tiempo se habrían registrado más de 140 litros por metro cuadrado a lo que se sumó posteriormente el agua procedente de ramblas y otros territorios limítrofes, agravando la situación en Madrigueras.

El alcalde del municipio ha señalado que se trata de la mayor riada que se recuerda desde los años 50. En algunas casas ha habido "hasta dos metros de agua". "Hay una marca en la iglesia de que en los años 50, o antes, hubo una riada y la ha superado como un metro", ha indicado el regidor, Juan Carlos Talavera.

"Empezó a venir del campo y de varias zonas, y en algunos sitios, pues hubo dos metros de agua", ha señalado en declaraciones a Europa Press. Ya anoche se sacaron más de 50 coches que estaban en parte baja del pueblo. "Hoy están sacando más todavía, la iglesia está inundada pese a estar en lo alto y el Ayuntamiento igual, así como muchas casas de vecinos que están ahora sacando agua, que se ha llevado hasta los adoquines de la plaza del pueblo", ha subrayado.

"El agua entró en la casa y se ahogó"

Barro "por todos los sitios", coches subidos encima de contenedores o contenedores de construcción que han sido arrastrados un kilómetro, son otras de las incidencias que manifiesta el alcalde de Madrigueras, que ha aludido también a la mujer de 100 años fallecida, una tía suya que estaba durmiendo cuando le sorprendió la riada. "El agua entró en su casa y se ahogó", ha añadido.

El delegado de la Junta en la provincia, Pedro Antonio Ruiz Santos, se ha desplazado a primera hora de este sábado hasta Madrigueras para realizar el seguimiento de la situación y coordinar sobre el terreno y junto a Diputación, Ayuntamiento y los diferentes servicios participantes, los trabajos de limpieza y la atención y asistencia a los ciudadanos afectados.

Entre los edificios públicos anegados se encuentra el Centro de Salud de Madrigueras, cuyo servicio se ha desplazado a la sede con la que Cruz Roja cuenta en la localidad, desde donde continúan prestando servicio.

El delegado ha agradecido el trabajo que viene realizando el amplio dispositivo de respuesta puesto en marcha en el que, durante las primeras horas, participaron bomberos del SEPEI de la Diputación de Albacete con dotaciones de La Roda, Villarrobledo y Almansa; bomberos del Ayuntamiento de Albacete, efectivos de Protección Civil, tanto de Madrigueras como de las agrupaciones de Tarazona de la Mancha, Iniesta, Quintanar del Rey, La Gineta y Mahora, junto con el resto de servicios y recursos movilizados por la Guardia Civil y cuerpos de policía.