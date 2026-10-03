Nogueras responde al feroz ataque de Rufián: "Que se dedique a hablar, si es lo que sabe hacer"

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, la más atacada y señalada en el Congreso por el no de su formación a los decretazos del Gobierno, que culminaron en una gran derrota para el Ejecutivo entre rumores de elecciones, ha hablado este sábado de sus razones para no apoyar las medidas de Sánchez y también de lo escuchado en la Cámara, en particular la intervención de Gabriel Rufián contra "las derechas" y en particular contra Nogueras, a quien acusó de aspirar a ser Silvia Orriols o Ayuso.

En una entrevista en Catalunya Radio, Nogueras ha señalado que Pedro Sánchez ha actuado en el tema de la vivienda "más en clave electoral" que para solventarlo. Y ha defendido la propuesta de Junts, que según ha dicho, prohibía la compra de vivienda por parte de fondos buitre e incluía propuestas que, dice, están funcionando en países de la Unión Europea.

"No es una buena ley. Nosotros ayer lo que hicimos fue impedir un empeoramiento de la situación", ha defendido, y ha añadido que hasta el pasado lunes existía un principio de acuerdo, pero que después de las ruedas de prensa de los socios les enviaron un nuevo texto muy similar a los decretos que ya se habían tumbado en el Congreso anteriormente.

Ha sostenido que el modelo de vivienda de Junts no es "ni el modelo Colau ni el modelo Ayuso", y que lo que recogía su propuesta era la garantía de dar seguridad jurídica a los pequeños propietarios porque son el 90% de los propietarios de Cataluña.

También ha defendido que cuando se publicó el decreto en el Boletín Oficial del Estado "en 24 horas se retiraron más de 4.000 pisos del mercado", y ha apuntado que la propuesta del Gobierno no frenaba la compra de vivienda por parte de fondos buitre y no podía evitar desahucios.

Acerca de las declaraciones del portavoz de ERC, en las que, entre otras cosas, se comprometió a trabajar en que Junts acabe en el ostracismo, Nogueras le ha reprochado que no ha presentado ninguna propuesta: "Nosotros nos dedicamos a trabajar, que él se dedique a hablar, si es lo que sabe hacer. Y ya está. Yo no trabajaré nunca para que Esquerra quede en el ostracismo", ha zanjado.