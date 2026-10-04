Casi 600 inmigrantes regresan a Marruecos desde Ceuta al rechazar el control policial

La intervención de la Policía Nacional en la playa del Trampolín de Ceuta ha provocado este domingo un éxodo masivo a la inversa. Casi 600 inmigrantes de nacionalidad marroquí han optado por regresar voluntariamente a su país de origen con el único objetivo de evitar pasar por el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) para su correspondiente identificación oficial.

Según han confirmado fuentes del operativo encargado del desalojo, el número de personas que han ido cruzando de vuelta a Marruecos ha experimentado un aumento progresivo a lo largo de toda la jornada dominical. De este modo, al filo de las 19:00 horas, la cifra de retornos voluntarios se acercaba ya a los seiscientos individuos, evidenciando el rechazo a someterse a los controles de extranjería establecidos por la ley.

Esta elevada cantidad de personas que han preferido dar media vuelta se produce tras constatar que no cumplen los requisitos legales para solicitar la protección internacional de asilo. Ante la imposibilidad de regularizar su situación por esta vía, y tras haber acumulado más de dos meses de estancia irregular en la ciudad autónoma, han decidido abandonar el territorio nacional antes que ser filiados por las autoridades.

Todos estos individuos se encontraban asentados de forma irregular en un campamento improvisado a base de tiendas de campaña y cabañas precarias instaladas en la misma arena de la playa del Trampolín. La ocupación de este espacio público ha llegado a su fin este domingo, cuando los agentes policiales han comenzado a ejecutar el desalojo para recuperar la zona.

El dispositivo de seguridad contemplaba el traslado de los inmigrantes en autobuses hasta las instalaciones del CATE, situadas en las inmediaciones de la frontera del Tarajal. El objetivo de este trámite era proceder a su filiación y, posteriormente, derivarlos a los recursos de acogida habilitados por el Gobierno central. Sin embargo, quienes se han negado a acceder al recinto policial han emprendido el camino a pie de vuelta a su país.

Mientras tanto, el Ejecutivo autonómico ceutí se enfrenta a las consecuencias de este asentamiento prolongado. A través del área de Medio Ambiente, los operarios han iniciado los trabajos de limpieza para paliar la grave degradación del entorno. Hasta el momento, las labores de adecentamiento de la playa del Trampolín se han saldado con la retirada de 61 toneladas de basura y residuos, una cifra que ilustra el fuerte impacto de este tipo de campamentos ilegales en los espacios públicos.