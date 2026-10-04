Conde-Pumpido usará el primer pleno de octubre para amnistiar a los líderes separatistas 9 años después del 1-O

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha programado su ponencia a favor de amnistiar a la exconsejera de Esquerra Republicana Dolors Bassa para el primer pleno del mes de octubre, fecha simbólica al cumplirse 9 años del referéndum ilegal del 1 de octubre comandado por el expresidente catalán Carles Puigdemont.

La primera ponencia sobre la amnistía fue encargada al magistrado José María Macías, que optó por informar en contra del recurso interpuesto por el separatista Jordi Turull. Su ponencia fue rechazada y Macías adoptó la decisión de exponer también la ponencia a favor de amnistiarle, según adelantaron fuentes jurídicas a Libertad Digital, para evitar un ataque hacia el Tribunal Supremo por negarse a amnistiar a los líderes separatistas a pesar del criterio favorable del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Sin embargo, Conde-Pumpido programó una nueva ponencia sobre la amnistía para acelerar los tiempos y marcar la línea de las próximas resoluciones, como la de Puigdemont.

Las fuentes consultadas apuntan a que la ponencia de Macías será rechazada por la mayoría izquierdista aunque sea favorable a la amnistía con el objetivo de dar paso a la de Conde-Pumpido y que sea esta la que marque la línea de los siguientes recursos. Precisamente, la ponencia de Macías a favor de la amnistía habría tenido el objetivo de evitar ataques innecesarios al Tribunal Supremo, una posición que sí que tomará el presidente del Constitucional.

"La ponencia que propone Cándido Conde-Pumpido recoge una parte dispositiva que ordena al Supremo dictar un auto con unos conceptos concretos, es decir, que le estaría diciendo al Alto Tribunal lo que tiene que acordar; esto es una grave extralimitación de sus competencias", argumentan estas fuentes después de repasar los diferentes ataques que Conde-Pumpido hará en el Tribunal de Garantías hacia el Supremo. "Es la orden de Moncloa, Cándido hará, como siempre, lo que le ordenen desde Presidencia", aseveran.

"Si la de Macías se rechaza y se aprueba la de Conde-Pumpido, esta marcará las próximas ponencias, si es que se llevan a cabo", explican estas fuentes antes de aclarar que, una vez que se apruebe la ponencia a favor del recurso de Bassa, tendrá efecto inmediato para cuatro líderes separatistas: Bassa, Turull, Oriol Junqueras y Raül Romeva. Los otros tres, los prófugos de la Justicia —Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig— tendrían que esperar a una nueva ponencia favorable en el Constitucional, a no ser que el magistrado instructor del caso en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, se adelante y asuma la doctrina del Constitucional.

"Llarena podría entender que los recursos se dejan sin objeto una vez el auto se declare nulo y aceptar la amnistía para todos y cada uno de los líderes separatistas. Si esto ocurriera, Puigdemont podría volver a España el próximo martes 6 de octubre, cuando se apruebe la ponencia sobre Bassa y tenga que decidir Llarena", explican.

El presidente del Constitucional se ha dado prisa para que la primera amnistía llegue en el primer pleno de octubre, que tendrá lugar entre el lunes y el martes 6, fecha señalada por ser la primera ocasión desde que se cumplen 9 años del referéndum ilegal.