Cuenta atrás para el final del segundo periodo de reflexión: ¿convocará esta vez Sánchez elecciones?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene este lunes en su agenda la inauguración del Instituto de Empresa Familiar y, quizás, una declaración institucional en la que zanjará las 48 horas de especulaciones y nervios, especialmente en su partido, sobre un hipotético adelanto electoral.

En las últimas horas, medios afines al Gobierno como la Cadena SER y elDiario dan por segura la convocatoria de elecciones, aunque esta decisión no había sido confirmada oficialmente por Moncloa a última hora del domingo.

El runrún que arrancó nada más conocerse el rechazo de Junts a los decretos de Vivienda y que arreció en el pleno de las votaciones. La nueva derrota parlamentaria evidenció, más que ninguna otra, que el Gobierno no tiene con quién sacar adelante sus medidas. Y en medio de llamadas y reuniones con Yolanda Díaz y otros ministros y contactos frenéticos entre los socialistas, Sánchez puso el broche final al pleno con una intervención sorpresa: "Hagan lo correcto o la historia les juzgará antes de lo que creen". Tras la votación de viva voz, trascendió que ni los diputados ni el resto de los españoles saldrían de dudas ese día sobre qué significaba ese "antes": el presidente se tomaría el fin de semana para reflexionar y palpar el "sentir de la calle", en alusión a las programadas manifestaciones por la vivienda.

Lo único que los dos días de reflexión han dejado claro es que el entorno del presidente, y el partido, sí apuestan por los comicios. Desde Moncloa, señalan que los contactos con socialistas y ministros se han sucedido el fin de semana y apuntaron a última hora del domingo que hasta este lunes no va a tomar una decisión, lo que implicaría, o no, cambios en la agenda. Medios como El País dan prácticamente por cierta la convocatoria aunque matizando que la decisión "sólo le atañe a él". Y apuntalan la posibilidad de que el Gobierno trate de sacar adelante los decretos tras la disolución de las Cortes, con la estratagema de una votación en la Diputación Permanente del Congreso, donde sí podrían alcanzar la mayoría suficiente.

La incertidumbre recuerda a los días de zozobra y drama que se vivieron en el otro periodo de reflexión del presidente: los cinco días que siguieron, en la primavera de 2024, a la carta a la ciudadanía con la que quiso responder a la imputación de su mujer, Begoña Gómez.

El presidente, que entonces sí hablaba de Gómez como su esposa, y de la que se declaró "profundamente enamorado", inauguró con su misiva un fenómeno político inédito que lo convirtió en noticia en medio mundo (entonces, aún muchos hablaban bien de él como "estratega") y dejó imágenes imborrables: las caras largas de los socialistas en el Comité Federal del PSOE celebrado tres días después, los llantos, dentro y fuera de la sede, y los gritos de militantes pidiendo a Sánchez que se quedara. Las cábalas se sucedieron, también las sucesorias, con nombres como el de María Jesús Montero, la más exaltada en los alrededores de la sede socialista pidiendo al presidente resistir.

María Jesús Montero en las concentraciones en Ferraz en el primer periodo de reflexión | Archivo

El lunes 29 de abril, la fecha prevista para que deshojara la margarita, muchos de los que apostaban por que no se iría cambiaron unos minutos de opinión tras un imprevisto paso de Sánchez por Zarzuela. Pero no fue más que un truco: tras cinco días con España en vilo, y muy especialmente sus compañeros de partido, el presidente dijo que se quedaba en un discurso centrado en atacar a los medios y presentarse como víctima de una conspiración contra su familia. Lejos de marcharse, se mantendría en el poder para liderar, dijo, una "regeneración democrática". Meses después un auto judicial describiría lo que realmente pasó en esos cinco días de farsa: la creación de una trama "criminal", en palabras de la instrucción del juez Pedraz, para "desestabilizar" causas judiciales contra el presidente y su entorno.

El hermetismo es hoy el mismo y aunque la presión es inmensa, también es verosímil que Sánchez opte otra vez por descolocar a los suyos con una patada hacia delante y aguante hasta marzo o incluso hasta el verano, en unos meses que se prevén aún más agitados en lo judicial, con la posibilidad de la imputación del PSOE por financiación ilegal y el arranque del juicio contra su mujer. Dicen los suyos que Sánchez, además de pulsar el "sentir" de la gente, ha revisado encuestas: todas (con la excepción del CIS) hablan de una mayoría absolutísima de la derecha antes de que el desahucio de Maricarmen acaparara los titulares y habrá que ver si la "ola a favor" que los más optimistas en el PSOE ven en la crisis de la vivienda servirá de algo para cambiar la tendencia..