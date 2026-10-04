Una parte de los desalojados del Trampolín vuelve a Marruecos

Muchos de los inmigrantes desalojados este domingo del asentamiento de la playa del Trampolín han decidido regresar voluntariamente a Marruecos en lugar de completar el proceso de identificación en Ceuta.

Los inmigrantes fueron trasladados en autobuses desde la playa hasta las inmediaciones de la frontera del Tarajal, donde se encuentra el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). Allí debían ser identificados y, posteriormente, derivados a los recursos de acogida disponibles. Sin embargo, muchos optaron por no completar el trámite y cruzaron de nuevo hacia Marruecos a pie.

En pequeños grupos y de forma escalonada, decenas de personas emprendieron el regreso al país vecino. Fuentes policiales señalan que el número de quienes han decidido volver es considerable, aunque por el momento no se ha facilitado una cifra oficial sobre cuántos fueron trasladados al CATE y cuántos regresaron voluntariamente.

Ceuta, esta mañana. La Policía Nacional empieza a llenar autobuses con inmigrantes ilegales para un nuevo traslado. Un dispositivo con antidisturbios y furgones rodea a cientos de ellos sentados en el suelo. Los mueven de un punto a otro. No los devuelven. pic.twitter.com/lzsOrciXoE — Alerta Global (@AlertaGlobal24H) October 4, 2026

El regreso se repite en Ceuta

Lo ocurrido este domingo en el Trampolín reproduce una situación que ya se vivió el pasado martes en la playa de Benítez. Entonces, más de 150 inmigrantes optaron también por regresar a Marruecos después de ser desalojados del asentamiento.

El motivo está relacionado con las opciones que tienen una vez identificados. Las personas que no solicitan protección internacional pueden enfrentarse a un procedimiento de devolución, mientras que el acceso a los recursos de acogida y un eventual traslado legal a la península depende de su situación administrativa.

El temor a que la identificación desemboque en un expediente de expulsión o devolución está llevando a muchos a elegir el retorno voluntario.

Más de 350 agentes para desalojar el Trampolín

El regreso a Marruecos se produjo después de un amplio operativo policial para desalojar el asentamiento del Trampolín. El dispositivo comenzó a las 8:00 horas y reunió a más de 350 agentes, entre ellos ocho grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), efectivos de Seguridad Ciudadana, Extranjería, UPR y la Unidad Aérea.

La Policía desplegó además dos vehículos blindados VIPA 6X6 y un vehículo URO. La Guardia Civil participó con buceadores y tres embarcaciones ante la posibilidad de que alguno de los migrantes intentara escapar a nado, mientras la Policía Local cortó los accesos a la zona.

El dispositivo se produce después de que en operaciones anteriores algunos de los ocupantes de los asentamientos huyeran durante los desalojos.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha justificado la intervención por la necesidad de trasladar a los migrantes a espacios protegidos ante las lluvias y las condiciones de insalubridad de las playas, así como por la disponibilidad de plazas en los recursos habilitados.

La acogida, todavía pendiente

Mientras algunos inmigrantes han optado por permanecer en Ceuta y ser identificados, el Gobierno continúa ampliando los espacios de acogida. El dispositivo de Loma Colmenar dispone de entre 300 y 400 plazas tras la ampliación de las carpas y se trabaja en la habilitación de un nuevo recurso en Caballería.

También está previsto acondicionar una explanada junto al centro penitenciario Fuerte Mendizábal, aunque todavía no han comenzado los trabajos y se desconoce su capacidad.

Un menor tutelado, devuelto a Marruecos

En paralelo, la Fundación Raíces ha denunciado esta semana la devolución a Marruecos de un menor de 16 años que, según la organización, se encontraba bajo la tutela de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

La entidad asegura que el adolescente llegó solo a España con 14 años y que dispone de autorización de residencia y trabajo vigente hasta diciembre de 2026. Según su relato, fue interceptado en la zona del puerto y trasladado posteriormente al paso fronterizo del Tarajal, pese a explicar que residía en un centro de menores de Ceuta.

La Fundación ha presentado un recurso para reclamar su regreso y sostiene que el menor sufrió una crisis de pánico durante el traslado.

Mientras este caso genera nuevas dudas sobre los procedimientos aplicados, los retornos voluntarios continúan siendo una de las imágenes más repetidas de la crisis migratoria en Ceuta: personas que llegaron a la ciudad hace apenas unas semanas cruzan ahora en sentido contrario la frontera y regresan a Marruecos antes de completar su identificación.