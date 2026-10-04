El futuro Frente Amplio se presentará el 17 de octubre y revelará a su cabeza de lista para las elecciones generales

Los partidos que forman el espacio minoritario del Gobierno han acordado presentar oficialmente el próximo 17 de octubre el Frente Amplio, la marca con la que concurrirán a las próximas elecciones generales, y desvelar ese día quién será su cabeza de lista. La decisión se ha tomado con independencia de que Pedro Sánchez opte finalmente por adelantar los comicios.

El acuerdo se ha alcanzado este domingo durante la reunión de los ministros y partidos del espacio de Sumar, en la que han participado Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns. El encuentro se produce después de que el Congreso rechazara los dos decretos del Gobierno en materia de vivienda.

"No hay legislatura sin vivienda"

Tras la reunión, fuentes del socio minoritario han reivindicado que las movilizaciones por la vivienda de los últimos días demuestran, a su juicio, que "no hay legislatura sin vivienda".

"Se convoquen elecciones o no, desde el Frente Amplio vamos a seguir trabajando para hacernos cargo de las demandas de la calle y proteger a todos aquellos para los que su casa no es una fuente de tranquilidad, sino de inseguridad", han señalado las mismas fuentes.

Sumar considera que la decisión sobre un eventual adelanto electoral corresponde "en exclusiva" a Pedro Sánchez y asegura estar preparado para cualquiera de los escenarios.

Sus partidos sostienen además que representan una izquierda "imprescindible" para que el actual Ejecutivo pueda revalidarse. Por ello, han convocado a la ciudadanía y a la sociedad civil al acto del 17 de octubre, en el que presentarán el Frente Amplio y su hoja de ruta.

La candidatura sigue sin nombre

Aunque ya existe fecha para el lanzamiento de la candidatura, Sumar todavía no ha comunicado quién será su cabeza de lista para unas futuras elecciones generales. El 17 de octubre servirá también para despejar esa incógnita.

Entre las opciones que se manejan internamente aparecen varios ministros. En los últimos días ha cobrado fuerza el nombre de Mónica García, ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, aunque ella ha rechazado las especulaciones y ha insistido en que su objetivo es ser cabeza de lista por Madrid.

Fuentes internas citadas por la agencia consideran que García es una opción viable, aunque señalan la dificultad que supondría su designación como candidata para las elecciones autonómicas madrileñas de 2027.

Otra posibilidad que se ha planteado es que encabece la candidatura por Madrid y forme un tándem con Ernest Urtasun, ministro de Cultura, al que algunos sectores sitúan como posible número uno por Barcelona. También aparece entre los perfiles valorados Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, aunque su candidatura ha sido descartada en distintas ocasiones.

El espacio de Sumar celebrará este lunes una nueva reunión, esta vez ampliada a sus aliados políticos y parlamentarios. Está prevista la participación de formaciones como Compromís, Chunta Aragonesista y Més per Mallorca. Después de ese encuentro está prevista una comparecencia pública de dirigentes.

Más decisiones

A su vez, los partidos del socio minoritario del Ejecutivo tienen también que esclarecer el número de partidos que abarcará su candidatura, donde se aspira a volver a reeditar alianzas con actuales aliados parlamentarios y dejaban la puerta abierta también a Podemos.

Sin embargo, la frialdad entre Sumar y los morados se mantiene vigente desde la ruptura estatal de 2023, donde se cruzan mensajes y mantienen estrategias distintas.