Sánchez quiere pegarle fuego a España como Melenchon a Francia

La hoguera, con perroflautas, invasores marroquíes y medios de comunicación obscenamente entregados a la demagogia, que Sánchez ha encendido en España es idéntica a la que en los últimos días ha incendiado Francia. Naturalmente, cada país tiene sus peculiaridades, pero el objetivo es el mismo. Sánchez quiere convertir toda España en Ceuta, ciudad sitiada con los delinuentes que trae el gobierno, y Mélenchon quiere convertir toda Francia en Saint Denis, cubil islamista que presume de perseguir a "la Francia de los blancos". La católica que hemos visto recibiendo al Papa.

No nos centremos en las diferencias de los países sino en la identidad de los proyectos: hay un partido que no se considera un partido más, la Francia Insumisa o el PSOE, que toma violentamente en las calles para imponer, primero, un relato, básicamente televisivo, de lo malo que es el capitalismo y los desastres que está produciendo en Francia. En segundo lugar, para negar la alternancia democrática, en vísperas de unas elecciones en las que las izquierdas y la inmigración islamista que han propiciado, es ampliamente rechazada y la derecha es la preferida por los ciudadanos, en Francia Marine Le Pen y "Reconquéte" de Zemour, en España PP y VOX.

La negación de la alternancia, o sea, de la democracia

En tercer lugar, los medios apesebrados y la mayoría izquierdista de los periodistas elogian las formas de violencia como legítimas, mientras critican, por principio, la represión de esos comportamientos vandálicos. Las entrevistas a los pijoflautas de Sol, incluso en medios escritos que, en teoría, defienden la democracia y la propiedad, van más allá de la simpatía: adelantan en sus preguntas sentimentales la justificación de las respuestas.

En cuarto lugar, se cierra el espacio a la pluralidad democrática. Según la fórmula de la Revolución Francesa, no hay más que "ellos" y "nosotros" y uno de los dos destruirá inevitablemente al otro. Esto es esencial para entender la gravedad de la apuesta de la izquierda: no se puede convivir con los que piensan distinto, hay que impedir como sea, por la fuerza, si hace falta, que llegue al poder para mantener unos "derechos" que se supone han inventado las izquierdas y sólo sobrevivirán con ellos.

En cuanto a la economía, las viejas recetas comunistas aseguran el despilfarro; todo debe estar en manos del Estado y la propiedad privada es un robo intolerable que hay que perseguir, legal e ilegalmente, con el Fisco y a palos, con leyes que favorecen a los okupas o quemando los comercios.

La mano de obra para esta estrategia revolucionaria, porque lo es en todos los sentidos, y por eso para Moscú es una perfecta "guerra híbrida", la ponen los denominados "jóvenes" de todas las edades: ancianos del 68, viejales de Seattle y Génova, etarras y catanazis, bolivarianos al contado, adolescentes que no saben de dónde les viene el acné y estudiantes sin costumbre de estudiar, entre los 13 y los 53 años, enmascarados para que no se vean las caras y las arrugas, más gente curtida en la gresca futbolera. En Francia estamos viendo cómo queman los institutos y apalean a sus directores dizque para pedir más medios. Rompen y piden aulas nuevas a las que, además, no van, porque las asignaturas son heterooccidentales. Los islamofascistas son los sans-culotte de Melenchon: Revolución o muerte.

Dos generaciones para un mismo botín

En España, hay que reagruparlos. Hace ya quince años que los que se llamaban "juventud sin futuro" disfrutan de un comodísimo presente. Se han instalado en la mansión y la familia, financiadas con dinero público, y disfrutan todos los chiringuitos humanitarios que en tiempos de ZP crearon sus cuates y que, por supuesto, nunca suprimió el pánfilo Rajoy. Pero no es difícil la fusión de los golfos de ayer y las golfas de hoy. Nada se parece más a los cretinos totalitarios, aquellos podemitas coletudos de los años de Zetapé, que los matones estúpidos de estos años de Sánchez.

El medio favorito de la horda podemita era la televisión. Prefiero los telediarios a los ministerios, decía, porque lo suyo era propaganda y cobrar sin trabajar. Tampoco sabían nada, y menos aún gestionar dinero público, así que disfrutaban su momento en plan matón, llenando los platós de televisión, para amedrentar a los presentadores. Hoy eso es innecesario, ya que son los presentadores, productores y directores los que encabezan la propaganda. Ellos van a hacer bulto. Pero hay más medios para asomar el careto y llenar el bolsillo, así que nadie se pelea por el protagonismo. Los publicitas de ayer abrazan a los de hoy, y viceversas, los viejos reconocen en los nuevos las mismas bobadas de antaño. Todo se repite con precisión de tortura soviética. La comisaria del Sindicato de inquilinas es la Ada Colau de los desahucios, con más noche y madrigada. El 15M al 15Meme, pocos cambios: las tiendas son hinchables, más porros y se nota el reúma.

El contagio internacional

Tampoco hay que menospreciar el contagio internacional que las algaradas de la izquierda, ya toda extrema, experimentan desde siempre. La violencia de Francia animará a la de España, y los sindicatos de estudiantes añejos, las infinitas oenegés, ayer saharauis y hoy marroquíes, y la horda mediática del sanchismo, con el apoyo de la gran mayoría de juntaletras, tratarán de conseguir dos maricármenes por semana. Lo que sea para no hablar de Ceuta y destruir más el mercado de alquiler. Como bien ha resumido Ayuso, en la democracia española, se ha colado un dictador. En la francesa, tiene piso en propiedad bajo el cadalso de la Concordia, donde se proclamó la única legitimidad real que reconoce la izquierda: la guillotina.

¿Y van Pedro y Begoña a convocar elecciones?

Y ese dictador inquiokupa de la democracia, ¿convocará elecciones? Porque en Francia, al menos, no dependen de la caída de pelo de Macron ni del burka estético al que se aproxima Brigitte. Aquí, dependemos de lo que crea el tirano que le conviene, y el tirano obedecerá a lo que diga su tirana, Begoña Gómez, que ahora resulta que no es la señora de Sánchez, sino una investigadora universitaria y mujer de negocios. Sobre todo, el del sexo, que heredó de su padre, financió la carrera de su marido, con Francisco Martín de mamporrero en Bancal de Rosas, y cuya familia disfruta de un alquiler de Muface que envidiarían las víctimas de su política de vivienda.

Mi intuición me lleva a pensar que repetirá el numerito de los cinco días de reflexión y cinco años de cloacas. Pero todo depende de Begoña, que en unos meses se sentará en el banquillo ante un jurado popular, que la puede condenar e incluso mandar a la cárcel. ¿Está dispuesta a asumirlo? Entonces, no le corren prisas las elecciones. ¿Acepta ser juzgada sin la protección del gobierno, sus bolaños y fiscales, sin sus medios y cloacas? ¿O piensa que puede ahorrarse la experiencia y largarse, ahora mismo, o la noche electoral, en secreto, a un país sin tratado de extradición con España?

Sólo ellos dos saben lo que tienen fuera. Pero ella decidirá, en última instancia, si tira la toalla o prefiere que el negocio siga, que cambien las toallas, como en los prostíbulos de su padre, y si, como Zapatero, esperan que los metan en la cárcel, o creen, que, pucherazo mediante, serán ellos los que podrán meternos en la cárcel a todos. Total, que aquí pasará lo que diga Begoña Gómez... de Sánchez. Que eso sí que es haber caído bajo, más bajo, imposible.