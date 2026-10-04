De Castrillo Mota de Judíos al 7 de octubre: entre la esperanza y el miedo

Hay fechas que el calendario no consigue convertir en pasado. Este fin de semana, mientras la comunidad judía celebra la festividad de Simchat Torah, recordamos también que han pasado tres años desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás perpetró la peor masacre contra judíos desde los tiempos de la Shoa y desencadenó una guerra cuyas consecuencias todavía sentimos. Pero estos días nos han dejado también una imagen muy diferente. Una imagen de esperanza.

Hace apenas unos días tuve el honor de participar, en calidad de mánager de Asuntos Públicos en España de la European Jewish Association, junto a la Federación de Comunidades Judías de España y el Combat Antisemitism Movement, en un momento verdaderamente histórico: la adopción por parte del Ayuntamiento de Castrillo Mota de Judíos de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, la IHRA.

Castrillo no es un municipio cualquiera. Su historia hace que esta decisión tenga un significado extraordinario. Su nombre anterior, "Castrillo Matajudíos", evocaba precisamente una de las páginas más oscuras de nuestra historia. En 2015, el municipio decidió recuperar su nombre histórico de Castrillo Mota de Judíos y reivindicar públicamente su pasado judío. Por eso, que hoy ese mismo pueblo adopte formalmente la definición de la IHRA tiene un enorme valor simbólico. Es transformar una historia de odio en un compromiso con la memoria, la educación y la convivencia.

Y hay algo especialmente poderoso en ello: Castrillo Mota de Judíos es un pueblo de apenas 50 habitantes. Un municipio muy pequeño que sin embargo ha demostrado que el tamaño de una comunidad no determina la dimensión de su compromiso ni la importancia de su mensaje.

Quiero agradecer especialmente a su alcalde, Lorenzo Rodríguez, por su valentía y por haber entendido que recordar no significa únicamente mirar hacia atrás. Significa decidir qué sociedad queremos construir hacia delante. En un pequeño pueblo de Castilla y León, hemos visto cómo la memoria judía puede convertirse en una herramienta para combatir el antisemitismo del presente. Salí de Castrillo con esperanza. Pero esa esperanza convive estos días con una sensación mucho más difícil de ignorar: el miedo.

El pasado 30 de septiembre, un vuelo de Flydubai que viajaba de Dubái a Tel Aviv pudo haber terminado en una tragedia comparable, por sus potenciales dimensiones, a las peores pesadillas de la aviación moderna. El copiloto, un ciudadano omaní, atacó al capitán indio Smit Machchhar y trató de tomar el control del avión. El aparato cayó más de 16.000 pies en poco más de treinta segundos. Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han calificado posteriormente el episodio como un acto terrorista. Las autoridades israelíes sostienen que el objetivo era estrellar el avión cuando se aproximara a Israel, con más de 170 personas a bordo, la inmensa mayoría israelíes. Y entonces ocurrió algo extraordinario.

El capitán Machchhar había sido apuñalado y estaba gravemente herido. Pero, comprendiendo que el avión estaba cayendo, reunió las fuerzas que le quedaban para abrir la puerta de la cabina. Ese gesto permitió que varios pasajeros entraran, redujeran al atacante y que pilotos de reserva que viajaban a bordo pudieran recuperar el control del avión y aterrizar de emergencia en Arabia Saudí.

El capitán indio se convirtió en un héroe. Pero también lo fueron aquellos pasajeros que, sin saber si iban a sobrevivir, corrieron hacia el cockpit para detener al atacante. Fue un auténtico milagro. Y es imposible no pensar en lo que podría haber sucedido. Un avión lleno de israelíes, convertido deliberadamente en un arma contra Israel y contra sus propios pasajeros. Una tragedia que habría quedado grabada en la memoria colectiva del mismo modo que otras grandes tragedias terroristas de este siglo.

Lo más doloroso es que, para demasiados judíos e israelíes, la seguridad se ha convertido en una ecuación cotidiana. Hay que calcular dónde sentarse. Qué entrada utilizar. Qué manifestación evitar. Qué sinagoga necesita seguridad adicional. Qué evento puede requerir controles extraordinarios. Qué avión ofrece suficientes garantías. Y, demasiadas veces, hay que mirar dos veces alrededor antes de sentirse simplemente seguro. Nadie debería vivir así.

Ningún israelí debería subir a un avión preguntándose si llegará a destino. Ningún judío en Europa debería entrar en una sinagoga, una escuela o un centro comunitario pensando primero en las salidas de emergencia. Ningún niño debería crecer entendiendo que celebrar su identidad puede convertirle en un objetivo. Y, sin embargo, este Simchat Torah llega precisamente con esa contradicción.

Hace tres años, Simchat Torah se convirtió para Israel en una jornada de horror. Este año, mientras recordamos a las víctimas del 7 de octubre y a quienes todavía cargan con sus consecuencias, podemos también mirar a Castrillo Mota de Judíos. Allí, un pueblo de apenas 50 habitantes decidió que la historia no debía terminar en el odio. Esa es quizá la lección que necesitamos hoy. La memoria no debe condenarnos al miedo. Debe darnos las herramientas para combatirlo.

Castrillo nos demuestra que es posible transformar un pasado doloroso en esperanza. El capitán Machchhar y los pasajeros de aquel avión nos recuerdan, de la manera más dramática posible, que la vida puede depender de unos pocos actos de valentía. Pero no podemos conformarnos con los milagros. La esperanza debe significar que judíos e israelíes puedan vivir, viajar, rezar, celebrar y simplemente existir sin miedo.

Ese debería ser el verdadero significado de este Simchat Torah: recordar a quienes ya no están, honrar a quienes nos protegieron y seguir construyendo un futuro en el que ningún judío tenga que hacer un doble cálculo de seguridad antes de vivir libremente.