La Fiscalía limita la personación de la juez Biedma en el caso de las cloacas del PSOE: solo ve calumnias

La Fiscalía Anticorrupción ha frenado el alcance de la personación de la juez que investigó al hermano de Pedro Sánchez en la causa de las presuntas cloacas del Partido Socialista para obstaculizar procesos judiciales. La magistrada Beatriz Biedma apreció que se habían cometido contra ella un delito de calumnias, de denuncia falsa, de obstrucción a la justicia, de descubrimiento y revelación de secretos, de organización criminal y delitos contra la integridad moral, amenazas y/o coacciones.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, aceptó la personación de Biedma en la causa de las cloacas del PSOE tras un informe de la Fiscalía que solo veía que se hubiera cometido un delito contra ella: el delito de calumnias. No obstante el escrito de Anticorrupción explicó punto por punto por qué el resto de los delitos que apreció Biedma no motivaban su personación en la causa.

Sobre el delito de denuncia falsa la Fiscalía explica que "parece indudable que se le debe atribuir tal condición de perjudicada, en relación con el delito de acusación o denuncia falsa en el que se establece como requisito de perseguibilidad la previa denuncia o querella del ofendido, reconociendo así la existencia de una persona individual directamente afectada". Esto es por las denuncias que fueron presentadas en la Fiscalía General del Estado siguiendo las instrucciones de Leire Díez. Una de ellas fue archivada de plano y la segunda fue remitida a la Fiscalía Superior de Extremadura para ser posteriormente también archivada.

Al no haber dado lugar a "actuaciones judiciales" la Fiscalía no aprecia el delito de denuncia falsa pero "tal circunstancia no determina su atipicidad ni impide que las imputaciones efectuadas puedan integrar, autónomamente, un delito de calumnias".

Por otro lado, sobre los delitos contra la integridad moral y amenazas y/o coacciones la Fiscalía explica que Biedma lo sostiene en base a dos argumentos: el canal de YouTube Magistrado Anticorrupción TV vinculado al exjuez Sáenz de Tejada y la anotación en la agenda de Leire Díez "Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano".

"La denunciante no aporta ningún visionado o descarga de documento de dicho canal que permita sostener que los hechos relatados en la denuncia guardan relación directa con los aquí investigados y del que se pueda deducir que su contenido se hubiera elaborado siguiendo indicaciones de Leire Díez", explica el escrito. No obstante, Biedma ha aportado esta semana al juez Pedraz un escrito haciendo un repaso a los vídeos del mencionado canal de YouTube. En cuanto a las notas en las agendas de Leire, la Fiscalía explica que no es posible abrir una línea de investigación por cada anotación de la fontanera y le insta a aportar más pruebas.

Sobre el posible delito de descubrimiento y revelación de secretos la Fiscalía explica que "la circunstancia de que una persona busque información con el propósito de encontrar datos desfavorables, comprometedores o perjudiciales para otra puede ser relevante para determinar la finalidad de su actuación, a los efectos de tenerle por partícipe o colaborador en delito de organización criminal del art.570 bis CP que aquí se investiga, pero no convierte por sí misma la búsqueda de información en delito contra la intimidad".

Por su parte, sobre el delito de obstrucción a la justicia Anticorrupción señala que "la mera utilización presuntamente torticera de la recusación con el objetivo de conseguir la sustitución del juez no permite, por sí sola, subsumir automáticamente la conducta en el artículo 464 CP".

Finalmente, aunque sí que aprecian desde la Fiscalía un delito de calumnias precisan que la condición de perjudicado por este delito no atribuye por si sola "legitimación para ejercer la acusación particular por el delito de organización criminal".

"Este último constituye un delito autónomo, de naturaleza supraindividual, cuyo bien jurídico protegido no se identifica con el honor de la persona eventualmente perjudicada por uno de los delitos cometidos en el marco de la actividad de la organización", añade.