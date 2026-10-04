La izquierda mediática da por hecho que habrá elecciones

El segundo periodo de reflexión emprendido por Pedro Sánchez por la última derrota en el Congreso, que tumbó sus decretos de vivienda, acabará en adelanto electoral, según las hipótesis que lanzan a última hora del domingo Prisa y eldiario.es. El País y la cadena SER dicen que está "todo listo" para la convocatoria y eldiario.es afirma que el Gobierno está "preparado" para el adelanto. Fuentes próximas a Sánchez, citadas por estos medios, la dan por cierta y sólo cabe, dicen, la "cautela" impuesta por el hecho de que la decisión sólo depende del propio presidente.

Aun con las precauciones en torno a un personaje tan dado a los giros de guion, estos medios asumen la teoría de que "es la mejor oportunidad para llamar a las urnas y que no se presentará ninguna mejor en los próximos meses". Un "panorama político sobrevenido, absolutamente inimaginable hace apenas quince días", dice eldiario.es, que "se interpreta ahora en el equipo de Sánchez como, probablemente, la mejor oportunidad que pueda presentarse para la activación en las urnas del electorado progresista".

En estos medios, además, se alimenta la hipótesis lanzada también este fin de semana de que Sánchez lance el adelanto para forzar una mayoría que pueda enmendar la derrota del viernes: en caso de convocatoria electoral, las cámaras quedarían disueltas y sería la Diputación Permanente del Congreso la que asumiría las funciones legislativas de urgencia.

La Diputación, compuesta por 69 miembros, tiene una aritmética algo distinta a la del pleno y aquí sí darían los números para aprobar el decreto que tumbó el no de Junts. La única representante del Grupo Mixto es Ione Belarra, de Podemos, que en caso de votación sumaría su voto al de los 25 del PSOE, los seis de Sumar, el diputado de ERC, el de Bildu y el del PNV. La suma de PP (27), Vox (6) y Junts (1) quedaría esta vez, sólo por un escaño, por debajo.

La fórmula para volver a votar el decreto sería llevarlo de nuevo al Consejo de Ministros, que no está en funciones a pesar de la convocatoria, y refrendarlo en la Diputación Permanente, que tiene entre sus atribuciones sustituir al pleno "para que determinadas y especiales funciones no queden desatendidas cuando el Congreso haya sido disuelto o haya expirado su mandato". El reglamento menciona expresamente la convalidación de decretos ley, así como la información, autorización y declaración, según los casos, de los estados de alarma, excepción y sitio.

Previsiblemente, el Gobierno intentaría justificar su aprobación en la "urgencia" social de la crisis de la vivienda. Y la campaña estaría centrada en las medidas y la votación, que podría dilatarse hasta 30 días, coincidiendo prácticamente con la cita con las urnas.

Los tres medios mencionan esta estratagema: la aprobación de los decretos de nuevo en Consejo de Ministros para que vuelvan a estar en vigor, y la convalidación parlamentaria en la Diputación Permanente convirtiéndolos en el asunto central de la campaña. "El Congreso no estuvo a la altura de una emergencia de este país", llegan a decir las fuentes del diario que apuntan sobre esta estrategia que "el adelanto electoral será una medida de vivienda en sí misma".