Operación Trampolín en Ceuta: la Policía emprende el desalojo de la playa con el apoyo de tres blindados

Un gran despliegue de la Policía Nacional ha irrumpido a primera hora de este domingo en la playa de El Trampolín, en Ceuta, para comenzar el desalojo del mayor asentamiento de inmigrantes instalado en la ciudad autónoma. Más de 30 furgones policiales y tres vehículos blindados han tomado la zona en una operación diseñada para evitar altercados y recuperar el control de un espacio convertido durante semanas en uno de los principales focos de tensión desde la invasión del pasado 31 de julio.

La llamada Operación Trampolín ha movilizado a unidades de intervención llegadas de distintos puntos de España, además de efectivos de la UPR y agentes de Información. Al despliegue se han sumado dos blindados medios sobre ruedas (BMR) y un vehículo de alta movilidad táctica (VAMTAC), todos ellos adscritos a las Unidades de Intervención Policial (UIP).

La magnitud del operativo da una idea de las dimensiones del problema. La Jefatura Superior de Policía de Ceuta estima que en el asentamiento viven más de 3.500 personas en una primera fase, aunque las cifras pueden variar a medida que avance el desalojo.

🚩 Momento en el que los dos BMR adaptados que llegaron a Ceuta para reforzar el orden público entran en la Playa del Trampolín#Ceuta #Inmigración #Frontera #FronteraSur pic.twitter.com/G51FBtrdiW — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) October 4, 2026

Un desalojo que será por fases

La Policía ha diseñado una operación escalonada. No hay capacidad suficiente para trasladar de una sola vez a todos los ocupantes del asentamiento, por lo que este domingo solo podrá ser desalojada una parte de la playa.

Los inmigrantes serán trasladados en autobuses hasta el CATE, donde se realizará el correspondiente triaje a quienes así lo deseen. Como ya ocurrió durante el desalojo de Benítez, también tendrán la posibilidad de ser conducidos hasta la frontera para regresar voluntariamente a Marruecos.

En Benítez, donde se desmanteló recientemente un asentamiento de algo más de 300 personas, la inmensa mayoría optó por regresar a su país.

El escenario de El Trampolín, sin embargo, es muy distinto. Aquí son miles los inmigrantes que han permanecido durante semanas en tiendas improvisadas, lo que ha obligado al Ministerio del Interior a reforzar considerablemente los medios humanos y materiales.

Un despliegue policial extraordinario

La operación comenzó alrededor de las 7:30 horas. La primera furgoneta policial irrumpió en la playa cuando todavía no había amanecido y poco después un dron comenzó a sobrevolar el asentamiento.

Los agentes habían realizado durante los últimos días fotografías terrestres y aéreas para estudiar la distribución de las tiendas y preparar una intervención que minimizara los riesgos.

El dispositivo ha incluido además el cierre de los accesos y controles destinados a evitar fugas hacia el monte. La Policía teme que el enorme volumen de personas pueda provocar estampidas o situaciones de descontrol, como ya ocurrió en operaciones anteriores, cuando algunos ocupantes intentaron llegar los primeros a los puntos de traslado.

El agua contaminada agrava la situación

A la presión migratoria se suma ahora un problema sanitario. El agua de la zona ha sido declarada contaminada por E. coli, mientras los inmigrantes han continuado utilizándola para bañarse y lavar utensilios.

El asentamiento se había convertido así en un problema de seguridad, salubridad y convivencia. La situación ha terminado haciendo inevitable una intervención que el Gobierno pretende completar progresivamente.

El objetivo inicial de este domingo es actuar sobre el tramo de El Trampolín más próximo a la planta desalinizadora, una instalación considerada estratégica.

La Consejería de Medio Ambiente de Ceuta ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio para proteger la infraestructura mediante la limpieza del asentamiento y el posterior perimetrado de la zona, con el objetivo de impedir que vuelvan a instalarse tiendas.

Los alrededores de la desalinizadora de Benítez ya se encuentran vallados después del desalojo del pasado martes. Ahora la operación se traslada a El Trampolín, donde la dimensión del asentamiento multiplica el desafío.

El ministro Ángel Víctor Torres, al frente del mando único en Ceuta, había asegurado que la playa quedaría desalojada como muy tarde el 15 de octubre. La Policía ha decidido comenzar antes, aunque la falta de plazas de acogida obliga a ejecutar el operativo por fases.

El desalojo de El Trampolín pone fin, al menos sobre el terreno, a una de las imágenes más incómodas de la crisis por la invasión de Ceuta. Pero también deja pendiente la pregunta fundamental: qué ocurrirá con quienes sean trasladados y qué medidas se adoptarán para impedir que las playas vuelvan a convertirse en asentamientos improvisados.