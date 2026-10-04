De entre las muchas cábalas en este nuevo periodo de reflexión decretado por Pedro Sánchez ante la presión casi insoportable para que adelante ya elecciones, destaca una teoría adelantada por El Independiente que apunta a lo que podría ocurrir con los decretos de Vivienda recién tumbados si el presidente esta vez se decidiera a ir a las urnas.

En el caso de que, como se especula, Sánchez anunciara un adelanto este lunes para que, según los plazos establecidos por la ley, se celebraran el 29 de noviembre, el Congreso de los Diputados y el Senado quedarían oficialmente disueltos a partir de su publicación en el BOE. Desde ese momento, sería la Diputación Permanente del Congreso la que asumiría las funciones legislativas de urgencia. Y es en este órgano donde a Sánchez sí le cuadrarían las cuentas para aprobar sus decretos si decidiera llevarlos, corregidos o no, al Consejo de Ministros. La Diputación, compuesta por 69 miembros, tiene una aritmética algo distinta a la del pleno. El único representante del Grupo Mixto es de Podemos (Ione Belarra), y previsiblemente sumaría su voto al de los 25 del PSOE, los seis de Sumar, el diputado de ERC, el de Bildu y el del PNV en caso de nueva votación. La suma de PP (27), Vox (6) y Junts (1) quedaría esta vez, sólo por un escaño, por debajo.

La jugada, aun escandalosa, sería posible. La Diputación Permanente tiene entre sus funciones sustituir al pleno "para que determinadas y especiales funciones no queden desatendidas cuando el Congreso haya sido disuelto o haya expirado su mandato". El reglamento menciona expresamente la convalidación de decretos ley, así como la información, autorización y declaración, según los casos, de los estados de alarma, excepción y sitio. El Gobierno, en un caso más de abuso de los decretos ley, podría justificar de nuevo su aprobación en la "urgencia" social. Y las medidas volverían a estar sobre la mesa en plena campaña, ya que la Diputación tiene 30 días para aprobarlos.

Fuentes gubernamentales citadas por El Español no quisieron comentar si está sobre la mesa, en un fin de semana en que el mutismo es total sobre las opciones abiertas. Pero sí admitieron que podría ser una buena decisión estratégica.