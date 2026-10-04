María Jesús del Barco se perfila para presidir el TSJM en pleno caso Begoña Gómez

La plaza del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid sigue vacante tras la salida de Celso Rodríguez Padrón el pasado mes de julio. Se trata de un puesto de especial relevancia teniendo en cuenta que los próximos meses tendrá lugar el juicio contra Begoña Gómez y los eventuales recursos se tendrán que estudiar desde este organismo. Uno de los nombres que suena con fuerza para relevar a Rodríguez Padrón es María Jesús del Barco Martínez.

La semana pasada el titular del Juzgado de Instrucción Número 41, Juan Carlos Peinado cerró definitivamente la fase de instrucción del caso Begoña Gómez y envió a la mujer del presidente del Gobierno y a su asesora en Moncloa a juicio por malversación y tráfico de influencias. Peinado fijó que ambas se enfrenten a un jurado popular.

Según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital la actual juez decana de los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla de Madrid y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) María Jesús del Barco es la candidata favorita para presidir el TSJM.

Las mismas fuentes precisan que no habría más magistrados que se estén postulando del propio TSJM para presidir esta institución. Consideran que Del Barco se trata de un perfil adecuado para sustituir a Celso Rodríguez Padrón después de su salida hace unos meses. Desde entonces María Aurora de la Cueva Aleu es la juez que se encuentra al frente del TSJM de forma interina. Este puesto se tiene que designar desde el Consejo General del Poder Judicial, donde Los vocales conservadores tendrán que negociar con los izquierdistas con la presencia de la presidenta del CGPJ María Isabel Perelló.

Del Barco fue la magistrada que autorizó el pasado mes de junio el acceso de la mujer del presidente del gobierno por los garajes de los juzgados de Plaza de Castilla para que pudiese hacer entrega de su pasaporte ante el juez Juan Carlos Peinado. El objetivo era "prevenir incidentes que pongan en riesgo la integridad física de la investigada, como de su equipo de seguridad", según reflejó en su escrito al que tuvo acceso este diario.

"En el informe que acompaña señala que existe un ambiente hostil y de rechazo social evidente, lo que da lugar a que en ocasiones se produzcan interpelaciones insultos a través de megafonía, con exhibiciones diversas pancartas, tanto a la entrada como a la salida de la investigada", esgrimió para defender su decisión.

El papel del TSJM

Del igual manera, el TSJM ha estado presente en la causa contra Begoña Gómez cuando a principios de septiembre avaló al juez Peinado y archivó la queja planteada por el sindicato policial SUP, que criticó las palabras del juez que sugerirían una eventual ayuda de la escolta policial de Gómez para ayudarla a huir del país.

El tribunal madrileño explicó que las palabras de Peinado que la expresión empleada por Peinado era "poco delicada" con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pero que la "imprecisión impide considerarla sancionable" y de esta manera no consideraba punibles estos hechos.

También en 2024 cuando el Tribunal rechazó por unanimidad la querella presentada por Pedro Sánchez contra el juez Peinado para evitar declarar como testigo y contra la providencia por la que se rechazó que declarase por escrito y se le obligó a declarar en el palacio de Moncloa.

"Concebir como un ataque innecesario a la actuación del Gobierno la citación en calidad de testigo de su Presidente en una causa penal carece de la más elemental justificación. No es la primera vez que esto sucede en nuestra historia democrática", explicaba el auto del alto tribunal madrileño.

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