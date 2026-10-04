Sánchez sigue sus contactos para decidir si convoca elecciones mientras el PP presiona la convocatoria

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa deshojando la margarita en una ronda de contactos con miembros del Consejo de Ministros y la cúpula del PSOE para decidir si adelanta las elecciones generales o si, por el contrario, intenta alargar una legislatura marcada por la debilidad parlamentaria, la falta de apoyos y las actuales movilizaciones por la vivienda. Esta incertidumbre se produce después de que el pasado viernes el Congreso de los Diputados tumbara dos decretos leyes clave en materia de vivienda, evidenciando la fragilidad del Ejecutivo de coalición.

Mientras en el Palacio de la Moncloa se miden los tiempos, desde el Partido Popular han intensificado su presión. El vicesecretario general del PP, Miguel Tellado, ha instado a Sánchez a dejar de maniobrar "tumbado en el diván de la Moncloa" y a pulsar ya el botón electoral. Para los populares, la situación de parálisis institucional es insostenible y consideran que los ciudadanos merecen tomar la palabra.

"¡Pedro, no te lo pienses más, hazlo! Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de dos meses veremos lo que piensan los ciudadanos", ha clamado Tellado ante los medios. Según el dirigente popular, el principal partido de la oposición está completamente preparado para la cita con las urnas, al igual que una mayoría de españoles que, a su juicio, "no aguanta más" la actual deriva del país.

En las filas socialistas cunde el desconcierto. Aunque Sánchez mantiene un hermetismo total sobre su decisión final, que podría desvelarse este mismo lunes, en el seno del PSOE gana peso la idea de que lo más sensato sería disolver ya las Cortes. No obstante, fuentes internas de la formación apuntan a que las probabilidades entre convocar comicios o intentar resistir se mantienen en un ajustado cincuenta por ciento.

Por su parte, los socios de extrema izquierda y nacionalistas del Gobierno también mueven sus fichas ante el riesgo de un colapso inminente. Los cinco ministros de Sumar y los representantes de las distintas confluencias se han reunido de urgencia este domingo. La coalición que lidera Yolanda Díaz planea anunciar el próximo 17 de octubre la hoja de ruta de su nuevo proyecto, bautizado como Frente Amplio, que incluiría el nombramiento de su futuro candidato.

Desde Podemos, que el sábado afirmaba estar listo para las elecciones, han matizado su postura. Su secretaria general, Ione Belarra, ha asegurado que "la gente no quiere elecciones", sino medidas intervencionistas en el mercado inmobiliario. La líder de la formación morada ha exigido a Sánchez un real decreto que incluya la expropiación de inmuebles a los fondos de inversión, la prohibición de los pisos turísticos y la fijación de precios por ley.

Finalmente, formaciones separatistas y regionalistas como el BNG y Coalición Canaria han confirmado que tienen sus maquinarias electorales engrasadas. El diputado nacionalista gallego, Néstor Rego, se ha mostrado confiado en aumentar su representación, mientras que los canarios han advertido de que mantendrán una posición "firme y exigente", sea cual sea el camino que finalmente decida tomar el jefe del Ejecutivo.