No quieren hacer las paces, están por la lucha de clases

El golpe de Estado catalanista liderado por Puigdemont no fue sino uno de los cimientos de la revolución que se está llevando a cabo en España. Aunque una revolución trata de transformar rápida y profundamente un orden político y social, la definición de "rápida" no tiene que ser de días, ni siquiera de meses, sino de unos pocos años. También es característico el uso de la violencia, que tampoco tiene que ser de pistolas y tanques, porque puede ser la de una masa que se impone por su peso. Lo que ya aconteció durante 2017 en Cataluña y el 15-M de 2011 se repite ahora en la toma de la Puerta del Sol.

Lo que caracteriza a cualquier revolución es que las normas sociales básicas se ponen en suspenso, cuando no se subvierten. Matar se convierte en un acto heroico cuando se trata de eliminar a un enemigo. Los terroristas devienen guerrilleros y luchadores por la libertad. Y ocupar los espacios públicos durante semanas es una forma de marcar el territorio impidiendo que entren los enemigos, haciéndoles ver que la normalidad tiene que pagar un peaje revolucionario, es decir, el que dictan los iluminados que la lideran. De este modo, toda revolución revela en su esencia una realidad más peligrosa y tenebrosa: una guerra civil.

La revolución bolchevique de octubre de 1917 no hizo sino reproducir las características de la jacobina de 1789, y anticipó el modelo que se está llevando a cabo actualmente en España, pero también en Francia y otros países occidentales donde la propiedad privada, el Estado de Derecho y la misma naturaleza del Estado están siendo atacados con la aquiescencia pasiva o activa de la izquierda hegemónica, de Sánchez en España a Macron en Francia, pasando por Andy Burnham en Inglaterra.

Cuando tomó el poder, Lenin defendió: "En tiempos de revolución, la lucha de clases ha adquirido necesariamente, siempre y en todos los países, la forma de una guerra civil".

De repente, en España, se ha vuelto a hablar de la marxista lucha de clases. Unos estudiantes, de esos con pinta de no haber leído un libro en su vida —mucho menos de Marx—, se manifiestan por "Maricarmen" mientras cantan el eslogan "No queremos hacer las paces, esto es una lucha de clases" y ondean la bandera roja genocida del comunismo. También "La lucha es el único camino" y "¡Que viva la clase obrera!", mientras visten el pañuelo palestino y se vislumbra alguna bandera republicana. Marx es su dios y Hamás su modelo. El ministro comunista Bustinduy llevó el dogma marxista a la tribuna del Congreso: "Lo de hoy es un conflicto de clase".

Beata Wokna ha señalado que en Hispanoamérica también ha vuelto la monserga de que el marxismo/comunismo/socialismo es la solución y que lo mejor es usar "ideas" del materialismo histórico y de la lucha de clases. De todos modos, Wokna ha olvidado algo: la violencia como método. La quintacolumnista del PSOE en los medios de comunicación Sarah Santaolalla ha pedido "exponer, uno por uno, a los diputados que hoy están votando en contra del derecho a una vivienda. Sus caras, sus nombres, sus responsabilidades". En la Revolución Cultural china, las "sesiones de lucha" consistían en arrastrar a profesores o vecinos a un acto público, obligarlos a confesar desviaciones y someterlos al escarnio de la multitud. En la URSS, la denuncia pública de "enemigos del pueblo" cumplía la misma función. Santaolalla no tiene ni idea de quiénes fueron Mao, Lenin y Stalin, pero el señalamiento intimidatorio obedece a la misma lógica totalitaria.

Lo peculiar de la izquierda posmoderna en este siglo XXI es que ha combinado la lucha de clases del siglo XIX con la lucha de sexos y razas del siglo XX. El líder del socialismo francés Mélenchon ha declarado que "si cuentan con los obreros blancos católicos para instaurar el socialismo en Francia, eso no va a suceder". De ahí que en las protestas estudiantiles que están arrasando Francia, quemando institutos y agrediendo a profesores con una lógica revolucionaria tan rigurosa como execrable, se vean más banderas palestinas en homenaje a Hamás que francesas en honor de Juana de Arco, Olympe de Gouges o De Gaulle.

Volvamos a lo de no hacer las paces, en contradicción con el espíritu de la Transición del franquista Suárez y el comunista Carrillo. La paz presupone un adversario con el que se puede convivir, dialogando y llegando a acuerdos alejados de la utopía pero con los pies en el suelo y la mano tendida. La lucha de clases exige cerrar el puño y golpear con él. No admite convivencia, sino que exige un enemigo al que se pueda señalar, desposeer y, llegado el caso, eliminar. El Estado de Derecho deja de ser un lugar de encuentro y pasa a ser un obstáculo; la propiedad, un botín, y el disenso se convierte en traición. Todo ello bajo el pañuelo palestino, la bandera roja y la bendición de Sánchez, que, como Arzalluz con HB-ETA, espera que la extrema izquierda agite el árbol para recoger él las nueces. No buscan un acuerdo sobre la vivienda, la universidad o el salario, sino que la normalidad pague el tributo revolucionario hasta que no quede normalidad que pactar. Una sociedad que acepta ese lenguaje, por falsa tolerancia o auténtico miedo, ha dejado ya de discutir. Hemos empezado la guerra civil que toda revolución lleva dentro.