Tardón revela "la existencia de relaciones con individuos vinculados a gobiernos extranjeros" en la invasión de Ceuta

La titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha revelado "la existencia de relaciones con individuos vinculados a gobiernos extranjeros" en la invasión de Ceuta, en clara alusión a Marruecos.

En un auto, al que ha tenido acceso Libertad Digital, Tardón afirma que "en el presente caso concurren sobradamente las circunstancias que justifican tanto la adopción de un régimen reforzado de dependencia funcional como de absoluta reserva en cuanto a la práctica de las diligencias encomendadas a las diferentes Unidades policiales que en el Auto referido de fecha 16 de septiembre de 2026 se concretan".

"Como bien señala en su informe el Ministerio Fiscal, el dictado de esta resolución no puede sino partir de la constancia de la profesionalidad y plena colaboración con la que las distintas unidades vienen desarrollando las diligencias encomendadas por esta Instructora", añade.

"Más no puede dejar de constatarse que de las diligencias practicadas hasta el momento se desprenden, ya, algunos indicios de la posible implicación de personas que pudieran ejercer altas responsabilidades en instituciones públicas, así como la existencia de relaciones con individuos vinculados a gobiernos extranjeros, lo que incrementa el riesgo de interferencias externas", apunta.

"Por ello, en primer término, habrá de acordarse que las actuaciones derivadas de la ejecución de las diligencias de investigación que, acordadas previamente en el auto citado, se señalarán en la parte dispositiva, se tramiten en la Pieza Separada Secreta de Diligencias de Investigación Reservada, al tratarse de diligencias en que se cumplen las previsiones establecidas en el Razonamiento Jurídico Quinto del Auto de 7 de septiembre de 2026 antes citado, y la reserva resulte necesaria para garantizar el buen fin de su resultado", destaca.

"Y, de otra parte, habrán de establecerse determinadas pautas de actuación dirigidas a las Unidades policiales a las que se ha encomendado la ejecución de tales diligencias y las que de ellas puedan derivarse, encaminadas a evitar que los funcionarios policiales actuantes y quienes en el desarrollo de tal cometido pudieran colaborar con ellas puedan informar a sus mandos orgánicos sobre el contenido, evolución o resultados de las diligencias, asegurando que cualquier información obtenida en su ejecución, sea comunicada exclusivamente a este órgano judicial y al Ministerio Fiscal, actuando bajo reserva absoluta y siguiendo únicamente las instrucciones que se les impartan en el marco de las presentes actuaciones", subraya.

Por ello, la magistrada ordenar que "la información obtenida en el curso de la investigación se comunique al órgano judicial y al Ministerio Fiscal con carácter exclusivo, debiendo abstenerse de informar sobre el contenido, desarrollo o resultado de las investigaciones que lleven a cabo en este procedimiento, a otras unidades, órganos o autoridades ajenos a las diligencias, incluidos sus superiores orgánicos", concluye.

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