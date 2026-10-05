Abascal pide no votar por correo y alerta de un posible fraude electoral de Sánchez, el "candidato de Marruecos"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado "profundamente" la convocatoria anticipada de las elecciones generales para el 29 de noviembre porque "hace mucho tiempo que las reclamamos" y ha recordado que "vamos a ir a votar con Ceuta invadida y con un candidato al servicio de los intereses de Marruecos, que es Pedro Sánchez".

En una entrevista en Espejo Público, el jefe de Vox ha reconocido que no se fía nada del presidente del Gobierno y apunta a unos comicios "muy inciertos" sin querer meterse en ningún tipo de pronóstico, pero sí incidiendo en las maniobras de Pedro Sánchez.

Maniobras electorales como la Ley de Nietos, con la que el Ejecutivo socialista ha conseguido alterar el censo nacionalizando a más de 600.000 extranjeros y con la que Abascal ha acusado a Sánchez de "pucherazo" . En este marco, ha pedido también a los españoles que no voten por correo para evitar un fraude electoral, ya que Sánchez "es capaz de cualquier cosa".

"No vender la piel del oso antes de cazarlo"

Abascal ha instado al electorado a estar en "alerta", a "no confiar en las encuestas" y a "no vender la piel del oso antes de cazarlo", en alusión a una hipotética victoria del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y Vox. El líder de la formación ha recordado el varapalo de las últimas elecciones generales de 2023, en las que las encuestas también daban el Gobierno a la derecha, pero "Sánchez logró formar una mayoría con todos sus cómplices". Para evitar de nuevo este desenlace trágico, Abascal ha apostado por "empezar a trabajar ya" y ponerse "manos a la obra" con la mirada puesta en el 29 de noviembre.

El mensaje de @Santi_ABASCAL a todos los españoles: "Les animo a que no voten por correo. Voten en la urna, porque en estos momentos no me fío absolutamente de nada que pueda hacer Pedro Sánchez". pic.twitter.com/oYLXS5ne8r — VOX 🇪🇸 (@vox_es) October 5, 2026

"Yo ya he aprendido a no ponerme en posiciones inadecuadas y a no vender la piel del oso antes de cazarlo, porque ya ocurrió en el año 2023, las encuestas decían lo mismo que hoy —vaticinan una victoria cómoda de PP y Vox— y Sánchez logró formar una mayoría", ha advertido Abascal en el día que el presidente del Gobierno ha disuelto las Cortes y convocado elecciones como última bala en la recámara.