Alvise se presenta a las elecciones: ¿Será Vito Quiles su número dos?

El eurodiputado Alvise Pérez ha anunciado que su partido Se Acabó la Fiesta (SALF) se presentará a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y que él será el cabeza de lista por Madrid, según ha decidido la ejecutiva de la formación. "Os anuncio que SALF va a presentarse a las elecciones generales conmigo como cabeza de lista por Madrid, tal y como ha votado hace escasas horas la Ejecutiva de este proyecto", ha anunciado en un vídeo publicado en redes sociales. Una candidatura que podría incorporar al reportero Vito Quiles, como se está rumoreando en las últimas horas.

Se Acabó la Fiesta (SALF), con Alvise a la cabeza, se estrenó en las elecciones europeas de junio de 2024 y consiguió más de 800.000 votos, casi el 5%, y tres eurodiputados. Después se constituyó como partido político y concurrió a las elecciones autonómicas celebradas en Castilla y León, Aragón y Andalucía, pero en ninguna de esas citas obtuvo representación parlamentaria al solo conseguir en torno al 2% del voto.

Acusado de fragmentar el voto

Algo que le ha llevado a recibir críticas y acusaciones de intentar fragmentar el voto de la derecha haciendo que el Partido Popular y Vox se vean perjudicados y pierdan escaños favoreciendo al PSOE y a la extrema izquierda, algo que ya ocurrió en las elecciones autonómicas antes mencionadas.

Por ejemplo, en las elecciones andaluzas, el voto a Alvise castigó a Vox, que hubiera sumado tres escaños más en las provincias de Málaga, Córdoba y Jaén con los votos de Se Acabó la Fiesta. En Castilla y León ocurrió algo similar, el voto 'inútil' a Alvise regaló tres procuradores al PSOE en Castilla y León y castigó a la formación de Santiago Abascal.

En paralelo, Alvise Pérez ha tenido muchas polémicas. Una de ellas, en el Parlamento Europeo, en el que sus dos eurodiputados de Se Acabó la Fiesta, Diego Solier y Nora Junco, abandonaron el partido con críticas a su líder llegando incluso a presentar demandas por acoso contra él.