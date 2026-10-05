Así queda la playa de Ceuta tras dos meses de ocupación: 61 toneladas de basura y restos

Ceuta ha iniciado este lunes los trabajos para recuperar y devolver a unas condiciones adecuadas de limpieza y salubridad la playa del Trampolín, después del desalojo de las numerosas tiendas de campaña, casetas y cabañas que habían permanecido instaladas durante casi dos meses en este enclave. La actuación se produce tras la intervención de la Policía Nacional, que procedió al desalojo de la zona en el marco del dispositivo establecido ante la situación excepcional registrada en este espacio.

La Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda ha desplegado desde primera hora de la mañana un amplio operativo para llevar a cabo una limpieza integral de la playa y de sus inmediaciones. El dispositivo da continuidad a las labores desarrolladas durante la jornada anterior, cuando se retiraron más de 61 toneladas de basura y residuos acumulados en la zona.

Los trabajos se concentran ahora en la retirada de los restos de las estructuras que habían sido levantadas en la orilla, así como de otros materiales y residuos que permanecen en las inmediaciones. También se está actuando en distintas instalaciones localizadas en la zona baja del monte, próxima a la playa, con el objetivo de dejar completamente despejado el entorno.

Más de medio centenar de operarios y maquinaria pesada

Para hacer frente a la magnitud de la actuación, la Ciudad ha movilizado a más de medio centenar de operarios de limpieza, que trabajan apoyados por varios vehículos de maquinaria pesada. Entre los medios desplegados se encuentran camiones y retroexcavadoras, empleados principalmente en la retirada y transporte de los residuos y de los restos de las construcciones.

El dispositivo mantiene unas características similares al puesto en marcha durante la jornada anterior, cuando comenzaron las labores de limpieza tras el desalojo. La cantidad de residuos acumulados y la presencia de numerosas estructuras hacen necesaria una intervención progresiva para completar la recuperación del espacio.

Los equipos trabajan tanto en la propia línea de costa como en las zonas próximas en las que se habían instalado otras construcciones. La prioridad es retirar los materiales que puedan permanecer en el entorno y restablecer unas condiciones adecuadas de limpieza en una zona especialmente afectada por la acumulación de residuos durante las últimas semanas.

Desde la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda se ha destacado la disposición de la Ciudad para comenzar las labores de manera inmediata una vez que el mando único establecido con motivo de la situación excepcional procedió al desalojo del lugar.

La actuación municipal se ha puesto así en marcha de forma coordinada con el operativo que permitió liberar la zona y facilitar el acceso de los servicios de limpieza. La intervención busca ahora completar la retirada de los residuos y de las estructuras que permanecían en el entorno de la playa.

Un dispositivo centrado en recuperar el entorno

La retirada de más de 61 toneladas de basura durante la primera jornada da una idea del volumen de residuos acumulados en el enclave. A esta cantidad se suman los restos de las casetas y cabañas que todavía deben ser retirados, así como otros materiales localizados en las proximidades.

La Consejería ha puesto en valor el trabajo desarrollado por los operarios que participan en el dispositivo y ha agradecido expresamente su esfuerzo durante estas jornadas de limpieza. Los efectivos continuarán trabajando en la zona hasta completar las actuaciones previstas y avanzar en la recuperación del espacio.

El objetivo de la intervención es que la playa del Trampolín recupere progresivamente unas condiciones adecuadas de limpieza y salubridad después de varias semanas de ocupación y acumulación de residuos. Para ello, las labores incluyen tanto la recogida de basura como la retirada de las estructuras y materiales que permanecen todavía en la zona.

De este modo, tras el desalojo llevado a cabo por la Policía Nacional, la limpieza se convierte en la siguiente fase de la actuación sobre la playa del Trampolín, con la retirada de los restos acumulados como principal objetivo durante estas jornadas.