Condenan a pagar 6.500 euros al dueño de un perro que provocó la caída de un motorista

Un motorista que circulaba hacia su trabajo por un camino rural asfaltado entre Badostáin (Navarra) y la carretera NA-2310 sufrió una caída después de que un perro suelto se cruzara en su trayectoria. El animal estaba suelto y cruzó la calzada. El motorista no pudo evitarlo: golpeó al perro con la motocicleta, perdió el control y acabó en el suelo. El accidente le dejó daños personales y también desperfectos en la moto.

El motorista reclamó 6.540,39 euros por el accidente: 4.793,61 euros por las lesiones (44 días de recuperación moderada y una herida de dos puntos, según el informe médico) y 1.746,78 euros por los daños sufridos por su motocicleta. Sin embargo, el propietario del perro y su aseguradora no estaban de acuerdo.

Argumentaron que el perro estaba bajo el cuidado de otra persona y que el propietario de la póliza no era quien tenía al animal bajo su custodia en ese momento. También sostuvieron que el motorista circulaba por una vía agrícola de acceso restringido y que lo hacía a una velocidad excesiva, por lo que, a su juicio, el accidente podía atribuirse a la propia conducta del conductor.

El asunto ha terminado en los juzgados. El Tribunal de Instancia de Aoiz (Navarra) ha dado la razón al motorista y ha condenado al propietario del perro y a su compañía aseguradora a pagar los 6.540,39 euros, además de los intereses correspondientes y las costas del procedimiento.

El tribunal ha descartado que el camino estuviera prohibido para la circulación. El atestado policial no recogía ninguna infracción por ese motivo y tampoco se aportó documentación oficial del Ayuntamiento que demostrara la prohibición. Por otra parte, el juez considera probado que el animal era propiedad del demandado y que estaba suelto, sin las medidas necesarias para evitar que pudiera salir y provocar un accidente.

El juez también recuerda la doctrina del Tribunal Supremo según la cual no es necesario demostrar una negligencia concreta del propietario para atribuirle la responsabilidad: una vez acreditados el daño y su relación con el animal, corresponde al dueño demostrar que concurrió una circunstancia que le exonera, es decir, que el animal se escapó por un acontecimiento imprevisible o inevitable o que el accidente fue culpa del propio motorista.

La sentencia también afecta a la aseguradora, a la que obliga, junto con el propietario, a hacerse cargo de la indemnización. En este sentido, el juez dedica un apartado a la Ley de Bienestar Animal de 2023 y recuerda que la norma establece la obligación del titular de un perro de mantener durante toda la vida del animal un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.