Cuenta atrás para el 29-N: el calendario que decidirá el futuro político de España

España afronta el último trimestre del año inmersa en un decisivo calendario político e institucional que determinará, en apenas unas semanas y bajo el estricto mandato de la Constitución, la conformación de las Cortes Generales y la gobernabilidad del país para los próximos años.

El primer día clave tendrá lugar el 13 de noviembre, fecha en la que dará inicio la campaña electoral. A partir de las 00:00 horas de esa jornada, las distintas candidaturas dispondrán de los 15 días legales establecidos por la normativa electoral para solicitar el voto y presentar sus programas a la ciudadanía antes de la celebración de los comicios.

Tras las votaciones, que ya ha anunciado Pedro Sánchez que tendrán lugar el próximo domingo 29 de noviembre, la atención se trasladará a la apertura de las Cortes Generales. La Constitución estipula en su artículo 68 que el Congreso de los Diputados y el Senado deben constituirse dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones, lo que sitúa como fecha límite el 24 de diciembre.

Durante la sesión constitutiva de las Cortes se abordarán dos cuestiones operativas centrales:

Elección de la Mesa del Congreso: Se votará la Presidencia de la Cámara y el resto de los miembros del órgano de gobierno del Congreso, encargado de ordenar los trabajos parlamentarios y calificar los proyectos e iniciativas de ley.

Se votará la Presidencia de la Cámara y el resto de los miembros del órgano de gobierno del Congreso, encargado de ordenar los trabajos parlamentarios y calificar los proyectos e iniciativas de ley. Toma de posesión y grupos: Los parlamentarios electos jurarán o prometerán su cargo y se abrirá el plazo de cinco días hábiles para la constitución formal de los grupos parlamentarios.

Completada la sesión constitutiva, el rey Felipe VI mantendrá una ronda de consultas con las fuerzas con representación parlamentaria para proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno. De alcanzarse pactos tras la conformación de la Cámara, el debate de investidura podría celebrarse antes del 25 de diciembre.

El procedimiento de investidura, regulado por el artículo 99 de la Carta Magna, contempla dos escenarios en el Pleno del Congreso:

Primera votación: El candidato propuesto requerirá el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara (176 diputados). Segunda votación: De no alcanzar dicha cifra, se celebrará una nueva votación 48 horas después, en la que se requerirá únicamente mayoría simple (más votos a favor que en contra).

Si en la primera votación de investidura, que podría tener lugar antes del 25 de diciembre, el candidato no resulta elegido, se activará automáticamente el plazo de dos meses estipulado por el artículo 99.5 de la Constitución. Transcurrido ese periodo sin que ningún aspirante obtenga la confianza del Congreso, el rey disolverá las Cortes y convocará nuevas elecciones generales.