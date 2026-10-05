Cuesta analiza la legislatura de Sánchez: 15 tramas de corrupción, pobreza y sumisión a golpistas

Carlos Cuesta ha hecho un balance del fin de la legislatura de Pedro Sánchez. Ocho años de Gobierno en los que Sánchez ha demostrado hasta dónde llega su hipocresía: el mismo hombre que prometió no pactar con Bildu, no indultar a los golpistas, no amnistiar a nadie y erradicar la corrupción del Partido Popular, convoca elecciones rodeado de 15 tramas de corrupción, con su fiscal general condenado por el Tribunal Supremo, su secretario de organización en el banquillo y su expresidente favorito imputado. "Este señor tiene que acabar siendo juzgado por las cerca de 15 tramas que lo rodean. Pero primero ha tenido que pasar a la historia política", ha señalado Cuesta.

España se ha convertido, bajo el mandato de Sánchez, en el país de la Unión Europea con mayor pérdida de poder adquisitivo desde 2018, el primero en indicadores de pobreza infantil, el tercero en pobreza relativa total y el quinto en pobreza absoluta. El saqueo fiscal acumulado desde su llegada al poder asciende a 213.000 millones de euros en impuestos y cotizaciones sociales adicionales, el equivalente a casi tres veces el IRPF que se encontró al llegar. Ha convertido a 2,7 millones de personas en beneficiarias del ingreso mínimo vital, cifra de la que el presidente se enorgullece. "Está pagando a 2,7 millones de personas a los que usted ha convertido en pobres. Es el primer presidente que ha conseguido sumar 2,7 millones de personas en la pobreza oficial", ha indicado Cuesta. Ha cerrado además la primera legislatura completa de la democracia española sin aprobar ni presentar un solo presupuesto.

El fiscal general Álvaro García Ortiz, condenado en firme por el Tribunal Supremo por filtrar información secreta del equipo jurídico del novio de Ayuso con el objetivo de alterar el resultado electoral. El secretario de organización José Luis Ábalos, condenado por lucrarse con las tramas de mascarillas mientras 120.000 personas morían de coronavirus y sus familias no podían siquiera despedirse de ellos. El asesor Koldo García Izaguirre, condenado por los mismos hechos. El hermano del presidente, David Sánchez, condenado por un enchufe en un cargo público que ni conocía ni ejercía, mientras tributaba como residente portugués y se escondía en el Palacio de la Moncloa con su mujer y su caravana. La mujer del presidente, Begoña Gómez, en el banquillo por sus enchufes en cátedras universitarias y por garantizar contratos públicos a empresas a través de una consultora que ofrecía, tal y como ha explicado Cuesta, "el acceso a las subvenciones que reparte el gobierno de mi marido".

No hay que olvidar la cloaca del PSOE, cuyo último episodio conocido es que uno de sus miembros ha reconocido haber pedido a narcos que "eliminaran" a jueces para proteger a Sánchez de las investigaciones judiciales. Es decir, matarlos.

Y es que Sánchez ha gobernado durante ocho años con el apoyo de Bildu, cuyo líder Arnaldo Otegi declaró que respaldaría cualquier presupuesto a cambio de que sus etarras salieran a la calle. Más de cien etarras han sido excarcelados. Prometió que nunca habría amnistía para los golpistas del 1 de octubre y acabó aprobándola. Prometió que nunca indultaría a ninguno de los condenados y los indultó. Prometió traer a Puigdemont detenido para ser juzgado y acabó negociando con él en Waterloo. Carlos Cuesta ha recordado: "Ha retorcido el derecho penal, ha pisoteado el Código Penal, ha destrozado la Constitución con tal de amnistiarlos e indultarlos. ¿Había prometido que nunca lo haría? Por supuesto, 500 veces".

"Él decía que iba a ser Pedro I el histórico. Ya lo creo que sí es histórico. El peor presidente. El más dañino de toda la etapa democrática española", ha afirmado Cuesta. También ha advertido que el intento de rescatar los decretos de vivienda tumbados por el Pleno llevándolos a la Diputación Permanente es una maniobra ilegal. "Hay gente que dice que exageramos cuando le llamamos dictador. No. Es un dictador como la copa de un pino. Si no ha implantado su dictadura es porque ha habido instituciones, periodistas, fiscales y jueces que le han parado los pies", ha concluido.