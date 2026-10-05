El adelanto electoral de Sánchez entorpece el traspaso de la AP-9 que rechaza Rueda

El Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Diario Oficial de Galicia (DOG) han publicado el acuerdo de la comisión bilateral entre la Administración autonómica y el Gobierno central para iniciar las negociaciones sobre el traspaso de la Autopista del Atlántico (AP-9). Sin embargo, este nuevo intento por acercar posturas tropieza una vez más con el calendario político tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones.

La ley que regula esta transferencia de la AP-9, pactada en las Cortes por el PSOE, el BNG y Sumar, ya se encuentra en vigor. A diferencia de lo ocurrido en pasadas legislaturas, donde la disolución del Congreso de los Diputados provocaba la caída automática de la normativa en tramitación, en esta ocasión el texto sobrevive. No obstante, el contenido de la ley cuenta con el rechazo frontal del Ejecutivo autonómico que dirige Alfonso Rueda, quien alerta sobre las gravosas consecuencias económicas para las arcas gallegas.

Tal y como figura en el acuerdo institucional, ambas partes han designado un grupo de trabajo encargado de negociar las discrepancias. De forma paralela, esta coyuntura ha sido notificada al Tribunal Constitucional, dejando abierta la vía del recurso de inconstitucionalidad si el Gobierno no atiende las demandas de la región y no se alcanza un consenso satisfactorio en los próximos meses.

El propio Alfonso Rueda ha advertido de que la redacción actual impuesta por la izquierda y los nacionalistas no garantiza una adecuada financiación para la comunidad. El líder del PP gallego ha sido tajante al asegurar que no están dispuestos a asumir "un negocio ruinoso" que podría generar un impacto de "miles de millones" de euros, subrayando la importancia de esta vía estratégica para la vertebración del territorio.

Un traspaso enquistado

El traspaso de la autopista lleva años enquistado. El Parlamento de Galicia aprobó un primer texto por unanimidad en marzo de 2016, que sufrió sucesivos vetos y paralizaciones tanto con Mariano Rajoy como con Pedro Sánchez. Tras numerosos retrasos y enmiendas socialistas, la tramitación se aceleró finalmente mediante un pacto entre el bloque de izquierdas y el separatismo gallego, que marginó al Partido Popular.

Ahora, con la entrada en vigor de la norma el pasado 1 de agosto y el inicio formal de esta nueva mesa de diálogo bilateral, la sombra de las urnas vuelve a cernirse sobre el proceso. La Xunta de Galicia mantiene firme su intención de negociar las condiciones financieras de la ley y no el propio traspaso en sí, reservándose la carta judicial si el Ejecutivo central pretende imponer un modelo lesivo para los intereses de los ciudadanos.