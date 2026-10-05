El magistrado Villegas critica en esRadio el plan de Sánchez: "Es un fraude de Constitución"

El magistrado Jesús Villegas ha cuestionado este lunes la posible inclusión en el censo electoral de los cerca de 500.000 beneficiarios de la ley de nietos pese a la resolución judicial que suspende su derecho al voto. Lo ha hecho en La noche de Cuesta, de esRadio, a la vez que también ha criticado el movimiento de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones tras el rechazo de los decretos de vivienda en el Congreso.

Sobre la ley de nietos, Villegas ha defendido que la resolución judicial debe aplicarse también al futuro censo electoral. A su juicio, "no tiene ningún sentido introducir a esa gente en el censo electoral" cuando existe una decisión de los jueces que les suspende el derecho al voto. El magistrado ha rechazado que pueda utilizarse como argumento la fecha de referencia que establece la ley electoral para elaborar el censo, porque, según ha explicado, la decisión judicial "se proyecta sobre el futuro" y tiene "eficacia erga omnes", es decir, "ante todos".

Villegas también ha apelado al sentido común y al riesgo de manipulación del censo: "Pues existe, lo mismo con el censo de agosto que con el censo de ahora". Por ello, considera que la decisión del Tribunal Supremo debe ser igualmente efectiva.

La segunda cuestión abordada en esRadio por el magistrado ha sido la intención del PSOE de llevar a la Diputación Permanente los dos decretos de vivienda que acaba de rechazar el Pleno del Congreso. Y es que, tal y como ha explicado Carlos Cuesta, con la disolución de las Cámaras por la convocatoria electoral, este órgano pasa a asumir la actividad parlamentaria durante el proceso electoral y su composición puede permitir que los decretos obtengan allí los apoyos que no han conseguido en el Pleno.

🎙️El juez @eutimius en #NocheDeCuesta, sobre la Ley de Nietos 🔴"Con la ley en la mano, no tiene ningún sentido introducir a esa gente en el censo electoral. ¿Por qué? Pues porque hay una resolución judicial que le suspende el derecho al voto". pic.twitter.com/8OO6TINpfm — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) October 5, 2026

Para Villegas, además de "vergonzoso", utilizar la Diputación Permanente con ese objetivo supone "un fraude de ley" y, más concretamente, "un fraude de Constitución, porque la ley que se está burlando es nada más y nada menos que la ley de leyes."

¿Y por qué es un fraude de ley? "Por, otra vez, una cuestión de sentido común. ¿Cuál es la función de la Diputación Permanente? Que el país no se quede sin órgano legislativo durante el proceso electoral. Entonces, utilizarlo para revocar la decisión de los parlamentarios que se acaba de tomar es simplemente burlar la voluntad de los representantes del pueblo, que ya se han pronunciado. Esto es tan evidente que yo creo que es que da rubor explicarlo", ha respondido.

Preguntado por cómo podría combatirse esta actuación, Villegas ha apuntado al Tribunal Constitucional, aunque ha cuestionado cuál sería su respuesta. "¿Y qué va a decir el señor Pumpido? Pues bueno, creo que no hace falta ser adivino para saberlo", ha planteado. "Pero ya sabe usted que a algunos cuando se les acaba el higiénico pues utilizan los informes de los letrados para otras cosas. Es lo único que puedo decir", ha ironizado.