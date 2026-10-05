El PNV duda si votar a favor del decreto de vivienda por miedo a pagarlo en las elecciones

El PNV mantiene en el aire su voto sobre el decreto o los decretos de vivienda que el Gobierno pretende llevar este martes al Consejo de Ministros, una decisión que deberá adoptar en pleno nuevo escenario político después de que Pedro Sánchez haya anunciado el adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre. Una decisión que puede tener coste electoral para el PNV y que tendrá que tomar unos días después de que los separatistas votasen a favor de forma "crítica" al decreto.

Fuentes del PNV han confirmado que han recibido una llamada del Ejecutivo socialista para abordar los textos que el Ejecutivo tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros. Los separatistas vascos afrontan las conversaciones con una posición que resumen en dos principios: "protección de las personas vulnerables y defensa del pequeño propietario", todo ello bajo el criterio de garantizar la "seguridad jurídica".

La formación analizará este lunes por la tarde, durante su reunión semanal, la situación y la evolución de las conversaciones que mantiene la formación vasca con el Gobierno. Por el momento, el PNV evita anticipar cuál será el sentido de su voto y emplaza su decisión a conocer el contenido definitivo de las medidas. "La decisión con respecto al voto de ese Decreto o Decretos se tomará cuando se tenga toda la información para ello y tras un análisis en profundidad de la letra pequeña del texto y su tramitación", señalan desde la formación.

La decisión adquiere una especial relevancia después de que Sánchez haya anunciado este lunes el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. En el País Vasco estarán en juego 18 escaños en el Congreso y 12 en el Senado, y el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha dejado claro que su partido afrontará la campaña poniendo por delante los intereses vascos y alejándose de la política de bloques.

"El futuro del Gobierno español no se decide en Euskadi", ha afirmado Aitor Esteban tras conocer la convocatoria electoral. "Madrid tendrá sus batallas, pero Euskadi tiene que defender sus intereses. Y lo que tenemos que tener todos en cuenta, la ciudadanía vasca y los representantes que vayan allí, es que están para defender esos intereses. No estamos para defender bloques", ha añadido.

"Gobernar no es resistir"

El dirigente ha recordado además que su formación lleva meses advirtiendo de las dificultades para mantener la legislatura sin un "mínimo común" que permitiera sacar adelante iniciativas concretas. "Gobernar no es resistir", ha señalado Esteban, quien ha defendido que gobernar consiste en "utilizar la herramienta institucional para llegar a acuerdos y conseguir avances que vengan en beneficio de la ciudadanía".

El presidente del PNV ha asegurado que el adelanto electoral no ha sorprendido a su formación y que el partido estaba "absolutamente" preparado para este escenario. La convocatoria obligará ahora a acelerar el proceso de elección de las candidaturas para cumplir con los plazos establecidos por la normativa electoral. Esteban ha avanzado que el PNV buscará a "los mejores candidatos", con la prioridad de defender los intereses de los ciudadanos vascos y el autogobierno frente a "todos los ataques que puedan venir de Madrid".

La incógnita más inmediata, sin embargo, será el sentido del voto del PNV sobre las nuevas medidas de vivienda. La formación insiste en que no tomará una decisión definitiva hasta conocer la letra pequeña de los textos y analizar tanto su contenido como su tramitación.