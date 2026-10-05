El Sindicato de Inquilinas amenaza con una huelga general en noviembre y exige expropiaciones

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha anunciado que su organización trabaja en la convocatoria de una huelga general por el derecho a la vivienda que, según ha avanzado, tendrá lugar durante el mes de noviembre.

"Esta lucha no va a esperar a ningún calendario electoral. El horizonte está marcado y es la construcción de una huelga general por el derecho a la vivienda. Una huelga general que es la única manera que esto es lo importante, lo que ha aprendido el pueblo estos días es que la huelga general es la única manera de garantizar que se va a responder a lo que el pueblo está pidiendo. Gobierne quien gobierne", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación, horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase la disolución de las Cortes y el adelanto electoral para el 29 de noviembre.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas ha sostenido que las Cortes han estado "secuestradas por el rentismo" y ha cuestionado que los diputados hayan legislado a favor de los intereses de los propietarios y fondos de inversión. "Los señores diputados legislaban a favor del rentismo", ha criticado.

En este sentido, ha emplazado a los partidos políticos a concretar durante la campaña si van a incorporar medidas como las que reclama el movimiento por la vivienda.

"¿Vais a introducir medidas en materia de vivienda, las que está exigiendo el pueblo, las que está exigiendo la calle?", ha planteado Del Río, quien ha advertido de que esta cuestión marcará el debate electoral.

Alicia del Río ha explicado que todavía no existe una fecha cerrada para la huelga general y ha señalado que mantienen conversaciones con las centrales sindicales para confirmar en los próximos días la cita.

El movimiento reclama, entre otras medidas, contratos indefinidos de alquiler, una reducción "drástica" de los precios y la expropiación a los fondos buitre, según ha subrayado Alicia del Río, que ha agregado que estas reivindicaciones se han extendido y proclamado en más de medio centenar de ciudades.

Asimismo, ha llamado a sumar a otros colectivos movilizados en ámbitos como la sanidad, las pensiones, la educación y los salarios para impulsar la convocatoria.

"No vamos a dar ningún paso atrás y vamos a avanzar en un programa de derechos que garantice que la vivienda sea un derecho y no un medio de lucro para unos pocos. Hasta que la vida se ponga en el centro y echemos a los especuladores, venid a construir con nosotras una huelga general que será histórica en este país", ha proclamado.

La acampada de Sol continuará

Preguntada por la continuidad de la acampada por la vivienda en Madrid, Del Río ha asegurado que no existe una fecha para su finalización y ha defendido que la protesta seguirá funcionando como un espacio de organización del movimiento.

"La soberanía de la acampada está en la Asamblea General de la acampada. Esta acampada es una punta de lanza de contrapoder que está recordando todos los días a la señora Ayuso y a todos los políticos de este país que el poder popular que ha empezado aquí no va a acabar", ha afirmado. "Esta ola de indignación es imparable y no vamos a parar", ha asegurado.

Respecto a las elecciones, Del Río ha señalado que el Sindicato de Inquilinas no pretende entrar en "dinámicas electoralistas" y ha defendido que su organización mantiene una agenda propia vinculada al movimiento por la vivienda.

"Nosotras no nos metemos en las dinámicas electoralistas. Eso es de los políticos profesionales", ha declarado. También ha recordado que el sindicato había reclamado al Gobierno la aprobación de medidas que considera "valientes" en materia de vivienda.

"Nosotras ya dijimos que si el Gobierno no era capaz de sacar adelante medidas valientes como el decreto Maricarmen, pues este Gobierno no tenía sentido", ha indicado.

Preguntada por un eventual escenario de Gobierno del PP y Vox, Del Río ha respondido que, independientemente de quien gobierne, el movimiento por la vivienda continuará presionando desde las calles.

"Las elecciones van a estar marcadas por lo que digamos quienes estamos liderando desde las calles la senda del derecho a la vivienda", ha afirmado.

En este sentido, ha defendido que las movilizaciones de los últimos días han modificado el debate político y ha asegurado que el movimiento ha conseguido introducir medidas que anteriormente no estaban sobre la mesa.

"Todo ha cambiado en estos ocho días. En estos ocho días el pueblo ha aprendido que tiene mucho más poder que cualquier partido, que cualquier rentista. Hemos torcido el brazo al rentismo y hemos conseguido meter medidas que no estaban sobre la mesa", ha apostillado.