Elecciones Generales del 29-N: Guía y plazos para solicitar el voto por correo

La convocatoria anticipada de elecciones generales para el próximo domingo 29 de noviembre activa desde este martes el mecanismo para ejercer el voto por correo. Todos los ciudadanos que no vayan a estar en su localidad o que no puedan acudir a las urnas de forma presencial dispondrán de más de un mes para completar el trámite.

El periodo de solicitud se abre este 6 de octubre, coincidiendo con la publicación del decreto de disolución de las Cortes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y permanecerá abierto hasta el jueves 19 de noviembre. La gestión puede realizarse de forma presencial en cualquier oficina de Correos, acreditando la identidad con el DNI, pasaporte o carnet de conducir, o bien de manera telemática a través de la web oficial de Correos con certificado digital o DNI electrónico.

Una vez realizada la petición, la Oficina del Censo Electoral remitirá la documentación necesaria al domicilio del solicitante. El elector dispondrá de plazo hasta los días previos a la jornada electoral para depositar su sobre en las oficinas de Correos y garantizar que su voto quede registrado en las urnas el 29-N.

El precedente histórico del 23J

Estas elecciones del 29-N se celebran tras el precedente del 23 de julio de 2023, la cita electoral que ostenta el récord histórico de voto por correo en la democracia española.

En aquellos comicios veraniegos se alcanzaron los 2,62 millones de solicitudes, una de las tasas más altas en todas las elecciones celebradas en España desde 2005 y casi el triple (+166 %) que en las anteriores generales de noviembre de 2019, cuando se registraron 924.403.

Finalmente en el 2023, emitieron su voto postal cerca de 2,5 millones de electores, lo que supuso que el 93,8 % de quienes lo solicitaron terminaron votando con éxito.