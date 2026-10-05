Este es el día en que sabrás si te ha tocado mesa electoral: por qué te eligen y cómo llega la notificación

Una vez oficializada la convocatoria en el BOE, se ponen en marcha los plazos del calendario electoral y el procedimiento para formar las mesas de los colegios electorales con miembros del censo.

Las mesas electorales están integradas por un presidente o presidenta y dos vocales, designándose además dos suplentes por cada uno de estos cargos. La elección de los integrantes es competencia de los Ayuntamientos y se realiza mediante un sorteo público entre las personas inscritas en la lista de electores de la sección correspondiente.

Por qué te puede tocar mesa electoral

Para ser elegido es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Edad y alfabetización: Estar censado como elector (ser mayor de 18 años), saber leer y escribir y tener menos de 70 años . No obstante, quienes tengan 65 años o más disponen de la opción de renuncia voluntaria dentro de un plazo de siete días tras la notificación. Quedan excluidos los ciudadanos que alcancen la mayoría de edad en el periodo transcurrido entre la formación de las listas electorales y el día de la votación.

Estar censado como elector (ser mayor de 18 años), saber leer y escribir y tener . No obstante, quienes tengan disponen de la opción de renuncia voluntaria dentro de un tras la notificación. Quedan excluidos los ciudadanos que alcancen la mayoría de edad en el periodo transcurrido entre la formación de las listas electorales y el día de la votación. Cualificación para la Presidencia: Para el puesto de presidente de mesa se exige contar con la titulación de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o, en su defecto, el título de Graduado Escolar o equivalente.

Para el puesto de presidente de mesa se exige contar con la titulación de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o, en su defecto, el título de Graduado Escolar o equivalente. Carácter obligatorio: La aceptación del cargo es obligatoria tanto para los titulares como para los suplentes. Abstenerse o abandonar la función sin una causa legalmente justificada implica incurrir en sanciones penales que van de tres meses a un año de prisión o multa de seis a veinticuatro meses.

Cuándo se realiza el sorteo y cuándo se notifica

Por disposición de la ley electoral, los sorteos públicos se llevan a cabo entre el vigésimo quinto y el vigésimo noveno día posterior a la publicación del decreto de convocatoria en el BOE.

En el marco de las elecciones generales fijadas para el 29 de noviembre de 2026, las fechas clave son:

Periodo de sorteos municipales: Tendrán lugar entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre de 2026 .

Tendrán lugar entre el . Plazo de notificación: La condición de miembro de mesa debe comunicarse a los seleccionados dentro de los tres días posteriores al sorteo. Por tanto, la recepción oficial de las citaciones en los domicilios se extenderá entre el 3 y el 7 de noviembre de 2026.

Cómo saber si has sido designado

El procedimiento para conocer el nombramiento y las gestiones posteriores contempla: