Felipe VI en Finlandia: ¿Cómo firmará la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral del 29-N?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó ayer domingo 4 de octubre a Felipe VI para comunicarle su decisión de adelantar las elecciones generales para el próximo domingo 29 de noviembre. Aunque lo habitual suele ser que este tipo de anuncios se comuniquen al jefe del Estado en persona, Sánchez prefirió hacerlo por teléfono.

El anuncio de adelanto electoral se ha producido horas antes de que don Felipe y doña Letizia emprendan un viaje de Estado a Finlandia, este lunes 5 de octubre. La ausencia de don Felipe no es un impedimento para que pueda sancionar el real decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones, ya que el monarca dispone de firma electrónica desde hace un año.

Aunque los Reyes parten hacia Helsinki a las 10:20 horas y regresan de Finlandia el miércoles 7 de octubre por la noche, don Felipe puede firmar los reales decretos y leyes con la firma electrónica, que tiene toda la validez jurídica.

La primera vez que el Rey empleó la firma digital fue el pasado 23 de septiembre de 2025. Don Felipe estaba fuera de España participando en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. La novedad fue que los reales decretos que sancionó ese día aparecieron con una fórmula distinta a la habitual: «Dado el 23 de septiembre de 2025».

Gracias a la firma electrónica, ya no es necesario que el Rey se tenga que desplazar a una embajada de España en el exterior para sancionar las leyes o reales decretos en territorio español.

El viaje de Estado a Finlandia viene marcado por la seguridad y la defensa de Europa en un contexto internacional de gran volatilidad, donde la defensa de la frontera este de Finlandia con Rusia, país con el que comparte 1.340 kilómetros de límite fronterizo, se encuentra en el centro del debate europeo.

Se trata de un viaje, tal y como trasladó el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que señaló que el viaje es una muestra del "compromiso de España con la autonomía estratégica y la seguridad y defensa de Europa en todas sus fronteras con un enfoque 360, incluidos el Ártico y el Báltico, así como la estrecha colaboración existente entre los dos países en los ámbitos políticos, económicos, de defensa, culturales y científicos".