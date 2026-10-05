La cloaca del PSOE conspiró contra un fiscal de Badajoz: "Fotos del fiscal del caso"

La cloaca del PSOE conspiró contra el fiscal de Badajoz, Diego Yebra, compartiendo imágenes suyas montando en bicicleta: "Fotos del fiscal del caso". Yebra es fiscal delegado de Seguridad Vial en Extremadura y en abril de 2025 fue nombrado fiscal delegado de la Fiscalía Especial Antidroga en la Fiscalía Provincial de Badajoz.

El titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, instruye esta macrocausa de corrupción en la que se investiga una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno. LD ya desveló en mayo de 2025 la conspiración de la cloaca socialista contra la juez Biedma. Precisamente, la juez ha solicitado en los últimos días personarse en la causa como perjudicada y denunciar que la cloaca contactó con clanes de la droga de Badajoz para atacarla.

El grupo de WhatsApp de la cloaca del PSOE, al que ha tenido acceso Libertad Digital, fue creado en agosto de 2024, solo unos meses después de que el titular del Juzgado de Instrucción n.º 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, iniciara su investigación contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y de que la juez Biedma hiciera lo propio contra el hermano de Sánchez.

Este chat estaba integrado por la fontanera del PSOE Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset o el exjuez y actual letrado Luis José Sáenz de Tejada, expulsado de la carrera judicial por un delito de violencia psicológica habitual en el ámbito de violencia de género contra su exmujer. Precisamente, Sáenz de Tejada se convirtió en el principal ariete contra la juez Biedma en Badajoz.

El 9 de septiembre de 2024, Sáenz de Tejada escribía en el chat de WhatsApp: "Buenas tardes: me acaban de confirmar que el abogado del hermano (el abogado de David Sánchez, Emilio Cortés) defiende al anterior alcalde del PP de Badajoz en el juicio que empieza el lunes".

"Y en ese procedimiento van a estallar muchas cosas contra ese señor que ya no es alcalde. Me han enviado la documentación y es un escándalo. Desde luego es un tema ideal para compaginarlo con lo otro. Pero siendo el mismo abogado para sacarlo habrá conflicto de intereses y no creo que además quisiera", añadía.

"Os dejo la información. Para que lo tengáis en cuenta", apuntaba Sáenz de Tejada, mientras Pérez Dolset contestaba: "Ok, gracias".

Unos minutos más tarde, el exjuez Sáenz de Tejada volvía a escribir: "Es una bomba contra el ayuntamiento del pp. El alcalde hizo documentos sin autorización del pleno para personar al ayuntamiento en proceso contra ciudadanos por publicar ilegalidades del propio ayuntamiento … y les piden años de cárcel… además hay muchísimas otras irregularidades. Y ya tengo la documentación en mi poder. Me contactan para poner la querella contra el anterior alcalde…. No he dicho nada hasta saber que se va a hacer".

Después enviaba una foto del fiscal Diego Yebra en una carrera solidaria ciclista y escribía: "Fotos del fiscal del caso que os comento con políticos del pp del ayuntamiento". La fontanera del PSOE Leire Díez contestaba: "De traca".

Fotografía del fiscal Diego Yebra montando en bici.

Recreación del chat de WhatsApp de la cloaca del PSOE.

"Usad la información"

A continuación, Sáenz de Tejada volvía a mandar un nuevo mensaje: "Usad la información, hay mucho más. Pero no debería llegar al abogado", señalaba Sáenz de Tejada. "Si, claro", replicaba la fontanera socialista.

"Para intentar llevar la máxima información para el próximo día: desconozco la documentación pero al parecer no está imputado aún. Si no está imputado y no hay nadie imputado…. Como es posible que la jueza lleve meses instruyendo una causa con los evidentes perjuicios de todo tipo que ello genera y que son evidentes sin haber nadie imputado( ahora investigado)? Si no está imputado, en calidad de qué se le permite personarse en el procedimiento con abogado y procurador? Salvo información errónea, es todo un puñetero disparate", concluía Sáenz de Tejada.

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