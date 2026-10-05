La Policía Nacional retoma el desalojo de cientos de inmigrantes en las playas de Ceuta

La Policía Nacional ha retomado a primera hora de la mañana de este lunes un amplio dispositivo de seguridad en la playa del Trampolín, en la ciudad autónoma de Ceuta. El objetivo principal de este nuevo despliegue operativo es continuar con el desalojo de los cientos de inmigrantes ilegales que todavía permanecen asentados de forma irregular en este conocido arenal ceutí. La presencia policial busca restaurar el orden y asegurar que se cumplan los procedimientos establecidos en materia de extranjería, tras unos días de intensa presión sobre las fronteras españolas.

Los efectivos policiales han regresado sobre las 08:00 horas a la zona costera, un punto que se ha convertido en los últimos días en el epicentro de un nuevo desafío a la soberanía nacional. Cabe recordar que durante la jornada del domingo los agentes ya trasladaron a unas 1.100 personas desde este mismo lugar hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), unas instalaciones situadas en las inmediaciones del paso fronterizo del Tarajal. El traslado se realiza bajo un estricto control operativo para proceder a la preceptiva filiación e identificación de todos los indocumentados.

Según han informado fuentes policiales, los inmigrantes desalojados a lo largo de este lunes volverán a ser introducidos en autobuses fletados para la ocasión y conducidos hasta el paso fronterizo. El trámite en las instalaciones policiales es fundamental para salvaguardar el Estado de Derecho y aplicar la normativa vigente con plenas garantías. Durante el domingo, más de la mitad de los individuos trasladados expresaron ante las autoridades su firme deseo de acogerse a un regreso voluntario a su país de origen, un factor que agiliza de manera notable los correspondientes trámites de devolución.

Este tipo de episodios reabre el necesario debate sobre la permeabilidad de nuestras fronteras y la urgencia de dotar de mayores recursos materiales y humanos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La presión migratoria sobre las ciudades de Ceuta y Melilla es una constante que requiere de una respuesta contundente por parte del Gobierno, evitando cualquier signo de tibieza política. La defensa de la unidad de España y de sus límites territoriales exteriores es un principio inquebrantable, ya que la entrada incontrolada de personas pone en riesgo evidente la convivencia y la estabilidad de la nación.

La labor que desarrollan los agentes desplegados en la zona fronteriza resulta absolutamente encomiable, a pesar de enfrentarse a diario a escenarios de extrema complejidad logística. La rápida y eficaz intervención en la playa evidencia el profundo compromiso de nuestras instituciones a la hora de restituir la normalidad en el espacio público ceutí. Se espera que a lo largo de los próximos días se logre completar de forma íntegra la identificación de todos los llegados y se proceda a ejecutar los expedientes de expulsión con la máxima celeridad, asegurando así el cumplimiento estricto de la legalidad.