Las reacciones en las redes: del "no pareces muy contento, Alberto" al "hemos tumbado a un Gobierno español"

Pedro Sánchez ha comparecido esta mañana desde el Palacio de la Moncloa para anunciar formalmente la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre de 2026.
La declaración institucional de Sánchez ha desatado una cascada de reacciones y estrategias en las sedes de los principales partidos políticos.
La formación popular ha sido la primera en reaccionar publicando un vídeo en sus canales oficiales encabezado únicamente por el lema "POR FIN.", con el que buscan escenificar que llevaban tiempo esperando este momento para acudir a las urnas.
La primera respuesta oficial de los socialistas en redes ha sido difundir una fotografía de Alberto Núñez Feijóo con semblante serio, ironizando con la cara del líder de la oposición ante la convocatoria: "3 años pidiendo elecciones y no pareces muy contento, Alberto".
Partido Popular: "Por fin decidirán los españoles"
El líder del PP ha defendido que las urnas darán la oportunidad de "pasar página" y ha acusado al jefe del Ejecutivo de convocar los comicios impulsado por el "miedo" a la investigación de sus casos de corrupción y por su incapacidad para gobernar.
Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha aseverado que "Sánchez se va porque ya no puede más", denunciando el desgaste institucional, mientras que Cuca Gamarra ha señalado que el PP está completamente preparado para "recuperar la democracia y formar un Gobierno para todos".
El PSOE fiel a Sánchez
En las filas socialistas, los ministros y cuadros del partido han salido a cerrar filas en torno a la estrategia del presidente. Múltiples portavoces han enmarcado los comicios como un plebiscito directo sobre las políticas de progreso.
Félix Bolaños reaccionó a través de sus redes recomendando un "clásico" de la literatura política (Breviario de campaña electoral, de Quinto Tulio Cicerón) como receta para dejar "descolocada" a la oposición. Bolaños se mostró plenamente confiado en la victoria socialista el 29N, asegurando que la ciudadanía sabrá premiar en las urnas a quien protege sus derechos frente a quienes generan perjuicio.
Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente simplificó el dilema de la cita electoral contuponiendo "la V de vivienda frente a la B de buitre". Además, no ah dudado en publicar de nuevo la cara de Feijóo.
El portavoz socialista Patxi López en el Congreso reafirmó de inmediato la lealtad de la formación compartiendo una imagen junto al presidente del Gobierno, acompañándola del mensaje de que el partido está "preparado y con más ganas que nunca de ganar" de cara al 29N.
Dirigentes como María Jesús Montero y Salvador Illa han insistido en que España elegirá el 29N entre "seguir avanzando o volver atrás".
Vox: Satisfacción en la convocatoria y cautela con el voto
Santiago Abascal valoró positivamente que los españoles acudan a las urnas tras meses reclamando comicios. Sin embargo, aprovechó su intervención para hacer un llamamiento expreso a evitar el voto por correo e incidir en sus críticas hacia la política exterior de Moncloa.
La exdirigente Macarena Olona ha celebrado el adelanto electoral asegurando que "España volverá a tomar la palabra" en las urnas y dejando la puerta abierta a volver a la primera línea política.
Sumar
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha subrayado que el espacio de la izquierda está preparado para afrontar las urnas, asegurando que el Frente Amplio tendrá candidato "más pronto que tarde" y mostrándose "dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la extrema derecha".
Esquerra Republicana
Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana, ha remarcado que su formación está "preparada para defender Cataluña y partirse la cara por la gente" en los comicios, emplazando al Gobierno saliente a cumplir sus compromisos mientras defiende que el avance electoral no debe frenar las políticas sociales.
Aliança Catalana
La alcaldesa de Ripoll y líder de la formación independentista, Sílvia Orriols, se ha jactado en sus redes de la caída del Ejecutivo español, asegurando que "hemos tumbado a un Gobierno español sin movernos de Cataluña". Asimismo, el mensaje ha servido para ratificar la postura de su partido de no concurrir a estas elecciones generales, al mantener que su ámbito de actuación política y su estrategia se centran exclusivamente en las instituciones catalanas.
Los partidos marcando el terreno en redes y declaraciones, la política española entra desde este momento en un estado de precampaña permanente. La publicación oficial del decreto de disolución en el Boletín Oficial del Estado activará la cuenta atrás hacia una cita en las urnas que obligará a la izquierda a resolver sus equilibrios internos a marchas forzadas y a la oposición a consolidar su alternativa, antes de que el próximo 13 de noviembre arranque formalmente la campaña electoral decisiva del 29N.