Las reacciones en las redes: del "no pareces muy contento, Alberto" al "hemos tumbado a un Gobierno español"

Pedro Sánchez ha comparecido esta mañana desde el Palacio de la Moncloa para anunciar formalmente la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre de 2026.

La declaración institucional de Sánchez ha desatado una cascada de reacciones y estrategias en las sedes de los principales partidos políticos.

La formación popular ha sido la primera en reaccionar publicando un vídeo en sus canales oficiales encabezado únicamente por el lema "POR FIN.", con el que buscan escenificar que llevaban tiempo esperando este momento para acudir a las urnas.

GAME OVER pic.twitter.com/Gmaa7utDrS — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 5, 2026

La primera respuesta oficial de los socialistas en redes ha sido difundir una fotografía de Alberto Núñez Feijóo con semblante serio, ironizando con la cara del líder de la oposición ante la convocatoria: "3 años pidiendo elecciones y no pareces muy contento, Alberto".

3 años pidiendo elecciones y no pareces muy contento, Alberto. pic.twitter.com/coRfbJvqMx — PSOE (@PSOE) October 5, 2026

Partido Popular: "Por fin decidirán los españoles"

El líder del PP ha defendido que las urnas darán la oportunidad de "pasar página" y ha acusado al jefe del Ejecutivo de convocar los comicios impulsado por el "miedo" a la investigación de sus casos de corrupción y por su incapacidad para gobernar.

Por fin decidirán los españoles. https://t.co/fNx43AuQLf — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 5, 2026

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha aseverado que "Sánchez se va porque ya no puede más", denunciando el desgaste institucional, mientras que Cuca Gamarra ha señalado que el PP está completamente preparado para "recuperar la democracia y formar un Gobierno para todos".

Por fin. Vamos a echarle.

Vamos a recuperar la democracia y un Gobierno serio que se ocupe de todos y no solo del presidente y su familia.

Vamos a darle a los españoles un futuro mejor. Estamos preparados. Vamos, España!!! 🇪🇸 https://t.co/5N3LxR1iaC — Cuca Gamarra (@cucagamarra) October 5, 2026

Derribemos los muros.

Reparemos juntos el daño causado.

POR FIN. https://t.co/FY9Te5kLM8 — Borja Sémper (@bsemper) October 5, 2026

Ante un presidente que nos hizo votar en julio estábamos preparados hasta para votar en Nochebuena. Estamos listos, y nos sobra fuerza e ilusión. Ayer domingo, en Génova, acabamos de perfilar una campaña ilusionante que debe terminar con el derribo de los muros y con un nuevo… pic.twitter.com/sCqa3M1ajq — Miguel Tellado (@Mtelladof) October 5, 2026

El PSOE fiel a Sánchez

En las filas socialistas, los ministros y cuadros del partido han salido a cerrar filas en torno a la estrategia del presidente. Múltiples portavoces han enmarcado los comicios como un plebiscito directo sobre las políticas de progreso.

Vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para ilusionar y para volver a ganar🌹@sanchezcastejon pic.twitter.com/bjc9RgeQC1 — PSOE (@PSOE) October 5, 2026

Félix Bolaños reaccionó a través de sus redes recomendando un "clásico" de la literatura política (Breviario de campaña electoral, de Quinto Tulio Cicerón) como receta para dejar "descolocada" a la oposición. Bolaños se mostró plenamente confiado en la victoria socialista el 29N, asegurando que la ciudadanía sabrá premiar en las urnas a quien protege sus derechos frente a quienes generan perjuicio.

Lectura pendiente que ahora urge. Un clásico.

Como un clásico es que Pedro remonte y deje a PPVox (des)compuestos y sin Gobierno. Spoiler: el 29N el PSOE será 1.ª fuerza porque la ciudadanía votará a los que les defienden frente a los que, si pueden, les hacen daño. Adelante 🌹 pic.twitter.com/60YHV9dGvf — Félix Bolaños (@felixbolanosg) October 5, 2026

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente simplificó el dilema de la cita electoral contuponiendo "la V de vivienda frente a la B de buitre". Además, no ah dudado en publicar de nuevo la cara de Feijóo.

Vivienda

Oportunidades

Trabajo

Avances

Respuestas https://t.co/NjncFiDqLf — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 5, 2026

Votar con V de vivienda o con B de Buitre. Esa es la disyuntiva. — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 5, 2026

Se huele el miedo. pic.twitter.com/wK4ApU1fy8 — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 5, 2026

El portavoz socialista Patxi López en el Congreso reafirmó de inmediato la lealtad de la formación compartiendo una imagen junto al presidente del Gobierno, acompañándola del mensaje de que el partido está "preparado y con más ganas que nunca de ganar" de cara al 29N.

Estamos preparados y con más ganas que nunca de ganar!!! 💪🌹 pic.twitter.com/Yg8l3lR4e5 — patxilopez (@patxilopez) October 5, 2026

Dirigentes como María Jesús Montero y Salvador Illa han insistido en que España elegirá el 29N entre "seguir avanzando o volver atrás".

El 29 de noviembre España decide mucho más que un Gobierno: decide la dirección en la que quiere caminar. Pedro Sánchez lo ha expresado con claridad: nos jugamos avanzar o retroceder. En estas elecciones se confrontarán dos modelos distintos de entender la economía, los… — María Jesús Montero (@mjmonteroc) October 5, 2026

Un Gobierno que nació para avanzar no puede detenerse porque algunos prefieran el bloqueo. Que nadie se equivoque: si hay elecciones, es el momento de decidir entre seguir avanzando o volver atrás. Catalunya no se resigna. Catalunya no se rinde. Catalunya estará con Pedro… — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) October 5, 2026

Estamos listos. Frente la indignidad de los áticos, la dignidad de las calles. Frente a la involución, más derechos. Es hora de elegir qué país queremos. — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) October 5, 2026

O con la gente, o con los buitres. Por la vivienda, la sanidad, la educación... por tu Estado del Bienestar. Vamos a las urnas para seguir avanzando con más fuerza. https://t.co/g3RZlAgjFL — Isabel Rodríguez García (@isabelrguez) October 5, 2026

Vox: Satisfacción en la convocatoria y cautela con el voto

Santiago Abascal valoró positivamente que los españoles acudan a las urnas tras meses reclamando comicios. Sin embargo, aprovechó su intervención para hacer un llamamiento expreso a evitar el voto por correo e incidir en sus críticas hacia la política exterior de Moncloa.

La exdirigente Macarena Olona ha celebrado el adelanto electoral asegurando que "España volverá a tomar la palabra" en las urnas y dejando la puerta abierta a volver a la primera línea política.

Sumar

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha subrayado que el espacio de la izquierda está preparado para afrontar las urnas, asegurando que el Frente Amplio tendrá candidato "más pronto que tarde" y mostrándose "dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la extrema derecha".

El pueblo español estará a la altura y se impondrá al rencor de la internacional del odio. Este 29 de noviembre salimos a defender el derecho a la vivienda frente a los especuladores y las libertades frente a los reaccionarios. Mientras tanto, debemos llevar los RDL al… — Mónica García (@Monica_Garcia_G) October 5, 2026

Esquerra Republicana

Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana, ha remarcado que su formación está "preparada para defender Cataluña y partirse la cara por la gente" en los comicios, emplazando al Gobierno saliente a cumplir sus compromisos mientras defiende que el avance electoral no debe frenar las políticas sociales.

Preparats per defensar Catalunya i partir-nos la cara per millorar la vida de la gent. — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) October 5, 2026

Aliança Catalana

La alcaldesa de Ripoll y líder de la formación independentista, Sílvia Orriols, se ha jactado en sus redes de la caída del Ejecutivo español, asegurando que "hemos tumbado a un Gobierno español sin movernos de Cataluña". Asimismo, el mensaje ha servido para ratificar la postura de su partido de no concurrir a estas elecciones generales, al mantener que su ámbito de actuación política y su estrategia se centran exclusivamente en las instituciones catalanas.

He fet caure el govern espanyol sense sortir de Catalunya... ...i sense sortir de Catalunya restituirem l'Estat Català lliure, pròsper, segur i occidental. — Sílvia Orriols (@orriolsderipoll) October 5, 2026

Los partidos marcando el terreno en redes y declaraciones, la política española entra desde este momento en un estado de precampaña permanente. La publicación oficial del decreto de disolución en el Boletín Oficial del Estado activará la cuenta atrás hacia una cita en las urnas que obligará a la izquierda a resolver sus equilibrios internos a marchas forzadas y a la oposición a consolidar su alternativa, antes de que el próximo 13 de noviembre arranque formalmente la campaña electoral decisiva del 29N.