Mónica García se postula como candidata de Frente Amplio a pesar de que fue elegida rival de Ayuso

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha asegurado que está dispuesta a "lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha" y se muestra abierta a dar un paso al frente con más gente si los partidos agrupados de Sumar la postulan como candidata.

"Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha, para frenar a los especuladores. Estoy dispuesta a lo que sea pero no depende de mí, depende de un consenso, depende de un espacio que hemos creado con mucho mimo, con mucho trabajo y con mucho cuidado y con mucho respeto, sobre todo", ha apostillado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, sobre si estaría dispuesta a ser cabeza de lista si se lo pidieran las formaciones.

La líder de Más Madrid ha ganado fuerza en las quinielas electorales como candidata del nuevo proyecto Frente Amplio con IU, Comuns y Movimiento Sumar, aunque su opción se vuelve complicada dado que ya fue proclamada como cabeza de lista a los comicios de Madrid en 2027.

Precisamente este lunes los cinco ministros de Sumar celebran una nueva reunión, esta vez con todos los partidos del grupo parlamentario del Congreso, mientras se ven obligados a acelerar la designación de un cabeza de lista. La reunión de este lunes llega tras un encuentro telemático celebrado el domingo en el que participaron los cinco ministros de Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE (Yolanda Díaz, Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun, Mónica García y Sira Rego) junto a otros líderes del espacio político.

En concreto, participaron representantes de los cuatro partidos de Sumar con representación en el Gobierno e involucrados en la refundación de la coalición electoral: Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes. Tras esa reunión confirmaron que la nueva marca electoral se llamará Frente Amplio y anunciaron que el próximo 17 de octubre presentarán en un acto político el nuevo proyecto así como al candidato del espacio para las próximas elecciones generales, una cuestión que sigue siendo una incógnita.

En las quinielas se han sucedido nombres como los de Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, y fuentes de la coalición aseguran que hay sectores que están pidiendo ahora que el número uno por Madrid sea la ministra de Sanidad, Mónica García, pese a que ya ha sido designada candidata de Más Madrid para las elecciones autonómicas.

En la reunión de este lunes están convocados no solo los ministros y representantes de los cuatro partidos de Sumar en el Gobierno, sino también formaciones integradas en el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, como Compromís o la Chunta Aragonesista.

El nuevo Sumar abre la puerta a todos estos partidos, y también a Podemos, para ir juntos en coalición en las próximas elecciones generales. Pero los morados se han limitado por el momento a ofrecer unas primarias abiertas para elegir al candidato o candidata de esta izquierda alternativa al PSOE, un proceso en el que se presentaría la número dos de Podemos, Irene Montero.