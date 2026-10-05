Montero insta a Sumar a unas primarias para evitar el descalabro de la extrema izquierda

La eurodiputada y candidata de Podemos en las próximas elecciones generales, Irene Montero, ha movido ficha ante el adelanto electoral para el 29 de noviembre y ha planteado a Sumar unas primarias abiertas para el 14 y 15 de octubre con el objetivo de elegir al cabeza de lista de una futura coalición que evite el descalabro electoral de la extrema izquierda, como ya ocurrió en las generales de 2023. Lo ha anunciado en declaraciones a los medios tras conocer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado este lunes elecciones alentando a votar a la extrema izquierda porque "queda mucho trabajo por hacer".

Según las reglas electorales, tanto Podemos como Sumar tendrían que cerrar un acuerdo de coalición para el 16 de octubre como fecha más tardía. De esta forma, la formación morada redobla su apuesta de dirimir el peso de cada formación en una hipotética lista de unidad en ese proceso de primarias, a las que se presentará la propia Montero por parte de Podemos, en vez de abrirse a una negociación entre partidos para pactar puestos.

🔴 Podemos mueve ficha y ofrece a Sumar primarias abiertas el 14 y 15 de octubre pic.twitter.com/FOortFvWuE — Libertad Digital (@libertaddigital) October 5, 2026

En este sentido, la exministra de Igualdad ha anunciado que va a mandar su propuesta formal a todos los partidos, incluidas las formaciones del socio minoritario de coalición que acordaron este domingo lanzar su candidatura con la marca Frente Amplio oficialmente el próximo 17 de octubre, con un acto donde se presentará a su cabeza de lista que aún no ha sido anunciado.

"Yo creo que la forma de hacer las cosas bien es con unas primarias abiertas en las que pueda votar todo el mundo", ha dicho, después de anunciar que va a remitir formalmente esta propuesta. Durante su comparecencia, Montero ha señalado que estas elecciones tienen que ir de bajar el precio de la vivienda acabar con la "especulación inmobiliaria" y reducir el precio de la cesta de la compra o el combustible, no de que "al final todo siga igual con cualquier excusa". Por tanto, la izquierda tiene que demostrar al electorado que "los cambios son posibles".

Montero, orgullosa de los violentos acampados

"Hay mucho trabajo que hacer", ha insistido la exministra de Igualdad para pedir que se escuche más a toda la gente que quiere paz", que las casas sean para vivir y que el dinero del gasto militar a sanidad y educación en esas primarias que ofrece a toda la izquierda. "La candidatura tiene que ser de la mayoría social, tenemos que ponernos de acuerdo", ha ahondado Montero para pedir estar a la altura de los radicales violentos que se han manifestado en las acampadas y rodeando al Congreso que están exigiendo una huelga general por la vivienda. En este punto, ha desgranado que se dialogará sobre el programa electoral pero que existe un amplio consenso social en bajar el coste de la vida.

Fuentes del partido morado han agregado que las primarias abiertas es la única vía para poder armar una candidatura de unidad de la izquierda, rechazando una negociación de partidos que no derive en una votación de las bases sobre quién debe ser el candidato. También recalcan que la marca electoral, una vez que los partidos de Sumar promueven el nombre Frente Amplio, es lo de menos y que la clave es lograr este proceso participativo y evitar el descalabro de la extrema izquierda en los próximos comicios. Al respecto, son conscientes que el calendario es apretado pero ven factible desplegar esas primarias y registrar en el último día de plazo una coalición.