Page recela de la maniobra de Sánchez: "Soy partidario de que las cosas se hagan por delante y no por detrás"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha realizado las primeras declaraciones respecto a la decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones desde Guadalajara.

Page ha señalado que le parece "de justicia" que las elecciones generales no coincidan con las autonómicas, ya que los ciudadanos deben "valorar en cada momento lo que se está decidiendo y hay muchísima presión social en España". "Se viene hablando de elecciones generales prácticamente desde el inicio de la legislatura", ha asegurado.

El presidente castellanomanchego ha recalcado que cree que siempre es "una muy buena noticia que la palabra la tenga la gente" y ha ido más allá subrayando que confía "muchísimo" en el voto de los ciudadanos y lo hace como "demócrata desde crío".

Esta decisión, la de convocar elecciones, es la única solución que ve Page a la situación que atraviesa España de bloqueo político: "Es lo más sano y democrático. Lo ha planteado el presidente del Gobierno correctamente", ha alabado a Pedro Sánchez.

A la pregunta sobre qué le parecería que el Gobierno lleve mañana martes 6 de octubre los dos decretos de vivienda al Consejo de Ministros y que fuesen aprobados por la Diputación Permanente —donde sí contarían con la mayoría— se ha mostrado dubitativo: "No sé, tendría que ver qué justificación plantean porque es una situación muy rara". Lo que sí ha defendido es que él es partidario de que "las cosas se hagan por las buenas y por delante y no por detrás".

Asimismo, ha añadido que hasta estos momentos no se le había pasado por la cabeza "esa eventualidad" y deberá estudiar cuál es la justificación y los argumentos legales, independientemente del fondo del problema sobre el que cree que deberían haberse tomado medidas sobre la vivienda.

Page ha evitado pronunciarse sobre si participará en la campaña con el presidente Pedro Sánchez y ha dicho que ya se verá, pero lo que no hará será renunciar a sus ideas, argumentos y postulados: "No los dejo aparcados porque haya campaña electoral", ha apuntado. Por último, ha explicado que la decisión de presentarse a la reelección de Castilla-La Mancha tiene un carácter más personal.

Ante las condiciones de Sánchez para sacar un buen resultado el próximo 29 de noviembre ha afirmado: "Según el CIS, lo tiene garantizado".