Piden urgentemente al Supremo que informe del estado del freno a Ley de Nietos de cara a las elecciones de noviembre

El partido Iustitia Europa ha remitido un escrito al Supremo preguntando por el alcance que tiene el freno electoral a la Ley de Nietos en las próximas elecciones Generales convocadas este lunes por Pedro Sánchez para el próximo 29 de noviembre.

El Tribunal Supremo acordó el pasado mes de septiembre paralizar los efectos en el censo electoral de la Ley de Nietos tras la denuncia impulsada por Iusititia Europa. El presidente de la formación, Luis María Pardo, denunció durante la vista ante el Supremo la "abdicación" de funciones de la Junta Electoral Central y alertó de los efectos irreversibles que podría tener la incorporación de estos nuevos votantes.

"Requiera con carácter urgente a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral para que informen y certifiquen a esta Sala, dentro del plazo que prudencialmente se determine atendida la inmediatez del proceso electoral, sobre el estado exacto de ejecución de las medidas cautelares respecto del censo electoral vigente cerrado a 1 de agosto de 2026", señala el escrito de Iustitia Europa al que ha tenido acceso Libertad Digital.

De igual manera, desde la formación política ha pedido que se identifique el número de electores a los que les afecta la medida cautelar tomadas por el Supremo, el número de expedientes que han sido examinados, las certificaciones consulares emitidas en aplicación de la excepción establecida por el auto del Supremo y las "operaciones adoptadas por la OCE para hacer efectiva la suspensión de efectos electorales respecto de las restantes inscripciones".

Además, la formación política pide al Alto tribunal que "acuerde las actuaciones de ejecución y concreción que resulten necesarias para garantizar que las medidas cautelares adoptadas por esta Sala desplieguen plena eficacia en las elecciones generales de 29 de noviembre de 2026 antes de que las inscripciones concernidas puedan producir efectos dentro del procedimiento electoral".

El escrito explica que para la convocatoria electoral del próximo mes de noviembre el censo de referencia es el que fue cerrado a 1 de agosto de 2026, es decir, anterior al auto del Supremo que establecía las medidas cautelares a la Ley de Nietos en septiembre. De esta manera en el censo vigente "pueden encontrarse personas comprendidas en el ámbito subjetivo respecto del cual la Sala acordó cautelarmente la suspensión de efectos electorales".

"La elección convocada para el 29 de noviembre constituye, precisamente, uno de los procesos electorales contemplados en aquella previsión cautelar. La medida permanece vigente conforme al artículo 132.1 LJCA mientras no recaiga sentencia firme o finalice el procedimiento", explican.