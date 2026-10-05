Policías y guardias civiles exigen a Interior que aprueba la profesión de riesgo antes de que las elecciones lo impidan

El adelanto electoral hecho público en las últimas horas por el Gobierno ha cogido al Ministerio del Interior y a los representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en plena negociación sobre el reconocimiento de la profesión de riesgo. Una reivindicación que los sindicatos y asociaciones profesionales de estos dos cuerpos llevaban décadas pidiendo y que ahora parecía que se podía convertir en una realidad. Las nuevas elecciones dejan todo en el aire.

Es por ello que la gran mayoría de los sindicatos y asociaciones profesionales de ambos cuerpos han emitido este lunes un comunicado conjunto en el que reclaman a la Secretaría de Estado de Seguridad que "convoque con carácter urgente la mesa técnica sobre los coeficientes reductores y que se aprueben las disposiciones necesarias para su aplicación". El texto está firmado por JUPOL, SUP, SPP, UFP, EYA, AEGC, APC, JUCIL, AUGC, ASES-GC, IGC y UO.

La petición llega apenas dos semanas después de la última reunión, en la que el Ministerio del Interior presentó por primera vez cifras concretas. La propuesta situaba el haber regulador del grupo C1 cerca de 39.000 euros brutos anuales en 2027 y permitiría al A2 alcanzar la pensión máxima. Además, se planteó extender al Régimen General una jubilación anticipada mediante coeficientes reductores, aunque quedaban cuestiones fundamentales por cerrar.

El mecanismo planteado contempla un coeficiente reductor del 0,20 por cada año cotizado, de forma que los agentes podrían adelantar cinco años su jubilación con carácter general y hasta seis si acreditan 37 años de servicio efectivo. Sin embargo, la aplicación de los índices correctores asociados al reconocimiento de la profesión de riesgo seguía pendiente de concreción, especialmente para quienes pertenecen a Clases Pasivas y para otros colectivos afectados por la reforma.

Aquella reunión fue presentada por las organizaciones como un avance, pero no como un acuerdo definitivo. Asociaciones y sindicatos mantienen que todavía siguen pendientes los años necesarios para alcanzar el 100% del haber regulador, el cómputo del grupo C2, la situación del personal en reserva sin destino y el tratamiento del grupo A1. La próxima reunión había quedado fijada para el 11 de noviembre, con un borrador legal previsto. Ahora esa fecha es casi casi campaña electoral.

Precisamente ese calendario es el que ahora los representantes de los agentes pretenden acelerar. Su temor es que la convocatoria electoral impida celebrar la reunión prevista en noviembre o retrase la posterior tramitación de una norma que debería aprobar el Gobierno. La mesa técnica ya había sido constituida por el Ministerio del Interior en abril para estudiar los coeficientes reductores sin distinguir entre los regímenes de cotización de ambos cuerpos.

La negociación, por tanto, se encontraba en una fase avanzada pero todavía necesitaba decisiones políticas y jurídicas para convertirse en un derecho efectivo. La propuesta económica estaba sobre la mesa y Interior había anunciado que en noviembre presentaría un primer texto normativo, pero los coeficientes reductores y varias condiciones de acceso seguían pendientes. Las organizaciones reclaman ahora que se aproveche el tiempo disponible para evitar que el proceso quede interrumpido.

La solicitud remitida a la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, exige dos pasos concretos: convocar inmediatamente la mesa y culminar las disposiciones normativas con su publicación en el BOE. Hasta que eso suceda, las mejoras planteadas continúan siendo una propuesta negociadora y no un derecho consolidado. El objetivo de sindicatos y asociaciones es que el proceso no vuelva al punto de partida por el cambio de calendario electoral.