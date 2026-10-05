Los españoles están llamados a las urnas el domingo 29 de noviembre. Tras su segundo periodo de reflexión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido adelantar las elecciones generales después del fracaso de los dos reales decretos ley sobre vivienda y del portazo de Junts. La crisis de la vivienda se convierte así en el eje sobre el que Moncloa pretende articular la batalla electoral.

En su declaración, Pedro Sánchez no ha dejado pasar la oportunidad para apuntar directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Quisiera recordar que hemos transferido a esos gobiernos autonómicos más recursos que nunca para que invirtieran en sanidad, educación y construyeran vivienda y ellos han comprado áticos y han privatizado hospitales", ha señalado en su discurso institucional.

Las críticas y reproches hacia el ático de Ayuso han sido una constante por parte del PSOE y de todos los partidos de izquierdas. Incluso, la presidenta de la Comunidad de Madrid tuvo que salir a desmentir unas declaraciones del presidente del Gobierno en las que aseguró que era un "aticazo" para ella. "Esa vivienda no es un aticazo para mí. Es usted un falso, un farsante, un mentiroso", señaló.

El ático de Chamberí había sido adquirido por la Administración autonómica para "ayudar en la reconstrucción" de las zonas de la Sierra Oeste afectadas por los devastadores incendios de los meses de verano. Sin embargo, después de la campaña de desprestigio hacia la presidenta, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso decidió ponerlo a la venta.

Por otro lado, la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó una denuncia interpuesta por tres particulares contra Ayuso por la compra del ático valorado en 6,3 millones de euros por parte del Gobierno regional.