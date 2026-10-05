Sánchez ignora a Ceuta en el anuncio del adelanto de las elecciones

Pedro Sánchez ha comparecido esta mañana a las 9:00 desde el Palacio de la Moncloa para realizar una declaración institucional en la que ha anunciado la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre. Previamente, ha aprovechado la comparecencia para realizar el primer acto de campaña, cargado de mentiras y de autobombo, especialmente en lo que a los éxitos económicos se refiere y en cuanto a su gestión sobre la vivienda.

Pero aunque es difícil a estas alturas que alguien como Pedro Sánchez sorprenda, es llamativo que en ese primer acto de campaña haya tenido la desfachatez de citar el "ático de Ayuso", un resorte electoral que utiliza la izquierda y sus terminales mediáticas, unido ahora al desahucio de Maricarmen, como forma de activar los mecanismos psicológicos adecuados que movilicen el voto de la izquierda, y no haya tenido ni una sola palabra para Ceuta, que vive una situación crítica desde que fue invadida por miles de inmigrantes desde Marruecos el 30 y 31 de julio.

Ceuta es una ciudad española que ha sido invadida por otro país, como el propio presidente del Gobierno se encargó de decir en un primer momento, antes de hacer las maletas y largarse a La Mareta a disfrutar de unas merecidas, según él, vacaciones. Los ceutíes no se merecían ni unas vacaciones ni una vida tranquila a la vuelta de esas vacaciones, porque más de 60 días después siguen invadidos por un número todavía por determinar de inmigrantes ilegales, que impiden que ciudadanos españoles hagan su vida normal. El miedo, la inseguridad, las agresiones sexuales, las enfermedades infecciosas, los ataques a las fuerzas de seguridad… son el día a día de los ceutíes que siguen sin recuperar su ciudad. Unos españoles abandonados por su Gobierno y por su presidente que, ni siquiera en el momento de disolver estas Cortes para convocar nuevas elecciones, ha tenido unas palabras de cariño y aliento hacia los caballas.

Una vez más Pedro Sánchez ha demostrado, en su declaración institucional de esta mañana desde el Palacio de la Moncloa, que Ceuta y el sufrimiento de los ceutíes le importan bien poco. La gestión que ha hecho de la crisis en la ciudad autónoma ha sido nefasta. Como poco, desde el Ejecutivo se ha mentido, tal y como se está poniendo de manifiesto en las investigaciones que se están llevando a cabo en la Audiencia Nacional, y se han negado a criticar la actuación de Marruecos.

El desprecio de esta mañana es un paso más al ya demostrado durante los meses transcurridos desde la invasión de los días 30 y 31 de julio.