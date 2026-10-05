Así es la treta de Sánchez para aprobar los decretos Maricarmen con las Cortes disueltas

Como ya se rumoreaba este domingo, una de las balas que Pedro Sánchez tenía guardadas en la recámara era que si finalmente, como ha ocurrido, el presidente del Gobierno disolvía las Cortes y adelantaba las elecciones, a partir de ese momento sería la Diputación Permanente del Congreso la que asumiría las funciones legislativas de urgencia y podría aprobar ahí los decretos de vivienda.

Con la ventaja de que en ese órgano a Sánchez sí le cuadrarían las cuentas para aprobar sus decretos si decidiera llevarlos, corregidos o no, al Consejo de Ministros: la Diputación, compuesta por 69 miembros, tiene una aritmética algo distinta a la del pleno. El único representante del Grupo Mixto es de Podemos (Ione Belarra), y previsiblemente sumaría su voto al de los 25 del PSOE, los seis de Sumar, el diputado de ERC, el de Bildu y el del PNV en caso de nueva votación. La suma de PP (27), Vox (6) y Junts (1) quedaría esta vez, sólo por un escaño, por debajo.

Pues esas especulaciones que manejaban los medios de izquierda se han cumplido: el Consejo de Ministros, que se reunirá este martes de forma ordinaria, volverá a aprobar ambos textos y los llevará para su aprobación a la Diputación Permanente.

¿Es legal la jugada que quiere hacer Pedro Sánchez? Ahí es donde empieza la discusión. Expertos constitucionalistas ya consideran dudoso el uso del decreto-ley por parte del Ejecutivo, un recurso del que ha abusado durante toda la legislatura. Y ahora se llevan las manos a la cabeza ante la posibilidad de que dos decretos que han sido derogados por la mayoría absoluta del Congreso el pasado 2 de octubre puedan ser convalidados por la Diputación Permanente que, aunque tenga una aritmética distinta a la del Pleno, es la que representa a ese Pleno disuelto.

La treta de Sánchez

Para salvar este pequeño inconveniente el trilerista máximo que es Pedro Sánchez tiene pensado introducir "algún cambio" en los decretos, así podría decir que no son los mismos decretos, ya que una de las funciones de la Diputación Permanente es convalidar o derogar los decretos-leyes dictados por el Gobierno cuando las cámaras han sido disueltas o ha terminado su mandato.

Algunos constitucionalistas consideran que la operación que pretende realizar el Ejecutivo es un fraude constitucional de libro que iría contra la voluntad del Parlamento —ya avisó Sánchez que gobernaría con o sin el Legislativo—, pues es ese Parlamento el que acaba de no convalidar esos dos decretos de vivienda, y es la Diputación Permanente el órgano parlamentario que vela por los poderes de una cámara, como el Congreso de los Diputados, cuando esta no está reunida —ya sea por vacaciones parlamentarias, por haber expirado su mandato o por disolución—.

Difícilmente se entendería que la Diputación Permanente está velando por los poderes del Congreso si emite un voto contrario a unos decretos que no convalidó el 2 de octubre. La Diputación Permanente debe garantizar la continuidad del poder legislativo, no contradecirlo, como parece que va a ocurrir en este caso si se cumplen los planes de Pedro Sánchez. Si no es un fraude de ley, lo parece, y desde luego es una auténtica aberración política y un ejemplo más de los atajos que ha tomado este Ejecutivo para salirse con la suya sin respetar ni la división de poderes ni la aritmética parlamentaria que salió de las urnas en las elecciones de 2023.