El ataque al Congreso en la despedida de Sánchez: "Los intereses de la gente de a pie son pisoteados en el Parlamento"

La noche del 23 de julio de 2023 Pedro Sánchez salió al balcón de Ferraz y dijo eufórico "somos más". Todo el mundo fue consciente de que no era así, y que sólo un pacto contra natura y espurio con Junts —amnistía a cambio de investidura, que no de la legislatura—, le permitió llegar y mantenerse en el poder. En las democracias occidentales, un Gobierno sólo lo es si dispone de mayoría parlamentaria. Pedro Sánchez compró una investidura a cambio de la amnistía, pero nunca ha tenido mayoría parlamentaria, tampoco social.

Esta insólita situación ha sometido a nuestra democracia a un deterioro institucional tremendo, que ha afectado muy especialmente a la institución que ejerce el poder legislativo y donde está representada la soberanía nacional. Pero todo eso a Pedro Sánchez le ha dado igual. Lo importante era llegar a Moncloa, primero, y mantenerse ahí todo el tiempo que fuera posible, después.

Se puede decir que Pedro Sánchez ha ocupado el poder, pero no ha gobernado, y cuando lo ha hecho ha dado muestras de desdeñar y despreciar de forma clara el Parlamento, algo inaudito en un sistema democrático parlamentario. No ha presentado Presupuestos Generales del Estado, no se ha sometido a una cuestión de confianza, no ha hecho ningún debate sobre el estado de la nación, ha gobernado a golpe de decretos-leyes no justificados por su urgencia y necesidad y, como traca final, va a llevar a la Diputación Permanente los decretos Maricarmen derogados por el Congreso en la última votación antes de ser disuelto.

Y no es que haya despreciado el Parlamento de forma subrepticia, es que ha alardeado de ello. Con un nulo respeto a lo que significan las Cortes Generales formadas por el Congreso y el Senado que representan al pueblo español y a su papel central y fundamental en un sistema parlamentario como el español.

"Con o sin el concurso del legislativo"

Ante el Comité Federal del PSOE del 7 de septiembre de 2024, Pedro Sánchez ya dijo que gobernaría "con o sin el concurso del legislativo". Gobernar sin el concurso del legislativo es gobernar literalmente a espaldas del pueblo español que es el que está representado en las Cortes Generales.

Estas palabras, que eran una respuesta a las amenazas de Junts de bloquear la legislatura, tendrían que haber llevado a Sánchez a disolver y convocar elecciones. Si no tienes mayoría parlamentaria para gobernar, si no puedes presentar unos Presupuestos Generales año tras año, si no te atreves a presentarte a una cuestión de confianza por miedo a perderla… un gobernante democrático disuelve y convoca elecciones. Pero la reacción de Sánchez, en su deriva cada vez más autocrática, fue decir en ese Comité Federal que gobernaría "con o sin el concurso del legislativo".

Comparecencia institucional

Ayer, durante su comparecencia-mitin para anunciar que disolvía las Cortes y convocaba elecciones para el 29 de noviembre, volvió a salir el autócrata que Pedro Sánchez lleva dentro, al que le molesta un Parlamento que no le aprueba sus decretos-leyes. Él se considera el representante de la mayoría social —la buena—, y el representante del interés de los españoles y las españolas —los buenos—, y por ello agradeció a las fuerzas parlamentarias que apoyaron los acuerdos en favor de esa mayoría social. La otra parte de la sociedad, la que es mayoría en el Parlamento y está legítimamente representada por otras fuerzas parlamentarias, no cuenta para Pedro Sánchez. Y es precisamente a ellos a los que dedicó una de las frases más graves de su declaración de ayer: "Sé también que en parte de esa mayoría social —la buena en la cosmovisión sanchista— hoy hay insatisfacción. Sé que les indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos".

Pero a grandes males, grandes remedios, aunque sea haciendo trampas. Empezó metiendo urnas de cartón detrás de una cortina para engañar a sus propios compañeros de partido, y termina con una triquiñuela, por decirlo suavemente, muy poco democrática y que vuelve a demostrar el poco respeto de Pedro Sánchez hacia el Parlamento. O, al menos, hacia el Parlamento que salió de las elecciones de julio de 2023. Así que, para resolver el problema que le presenta un Parlamento que no le gusta y que, según él, pisotea los intereses de la gente de a pie, este trilero de la política va a acudir a una treta para que la Diputación Permanente convalide los decretos Maricarmen que el Congreso elegido por los españoles en las elecciones de 2023 tumbó el pasado 2 de octubre, como ya contamos en Libertad Digital. Básicamente, introducir "algún cambio" en los decretos para poder decir que son decretos distintos.

No obstante, y pese a la treta, fuentes jurídicas aseguran a este periódico que la maniobra es un claro fraude de ley: "Se estaría utilizando una forma de llevar la contraria al Parlamento, que ya ha expresado la voluntad popular rechazando la aprobación de los mismos decretos".