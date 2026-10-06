El sector izquierdista del Tribunal Constitucional ha aprobado la ponencia del presidente del Tribunal de Garantías, Cándido Conde-Pumpido, a favor de amnistiar a la exconsejera de ERC Dolors Bassa por siete votos a cinco.

La mayoría izquierdista ya tumbó la primera ponencia sobre la amnistía realizada por el magistrado José María Macías, que se posicionó a favor del criterio del Supremo —que asegura que hubo enriquecimiento ilícito al no tener que aportar fondos propios para realizar el referéndum ilegal del 1 de octubre— denegando así amnistiar al dirigente separatista Jordi Turull. Macías pretendía realizar también la ponencia a favor de amnistiar a Turull, según adelantaron fuentes jurídicas a este diario, para evitar un ataque frontal contra el Tribunal Supremo. Sin embargo, Conde-Pumpido programó otra ponencia realizada por él mismo a favor de amnistiar a Bassa para crear el precedente y marcar la línea de las próximas amnistías a los dirigentes separatistas creando doctrina contra el Supremo.

Según han apuntado fuentes jurídicas a Libertad Digital, la mayoría izquierdista ha apoyado a Conde-Pumpido y ha amnistiado a Bassa por siete votos a cinco. Estas mismas fuentes han adelantado que Macías ha decidido finalmente retirar su ponencia a favor de amnistiar a Turull después de que se haya creado doctrina con la ponencia de Conde-Pumpido a favor de aplicar la ley de gracia a la exconsejera de ERC. De hecho, Conde-Pumpido ha asumido también la ponencia de Turull, en la que volverá a cargar contra el Alto Tribunal por negarse en un principio a amnistiar la malversación a pesar de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Otras fuentes han precisado que los cinco votos particulares han sido firmados por los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías.

De esta forma, el Constitucional amnistía de forma directa a cuatro de los dirigentes separatistas: Bassa, Turull, Oriol Junqueras y Raül Romeva. Los otros tres, los prófugos de la Justicia —Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig— tendrían que esperar a una nueva ponencia favorable en el Constitucional, a no ser que el magistrado instructor del caso en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, se adelante y asuma la doctrina del Constitucional.

La decisión se encuentra ahora en manos de Llarena, que debe resolver si aplica la amnistía a todos los dirigentes o prefiere esperar a que el Constitucional realice una nueva ponencia para los recursos de los prófugos. En el primero de los casos, Llarena podría asumir la doctrina para todos ellos y que el propio Puigdemont pudiese volver a España esta misma semana.